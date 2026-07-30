Sistema Calabria nella Massoneria, la giustizia interna del GOI si muove per epurare Taroni

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Sistema Calabria nella massoneria, dopo il decreto ombra contro la loggia Morelli di Vibo Taroni rischia l’espulsione dal GOI

La reazione formale e implacabile della giustizia massonica si è abbattuta sul leader dell’ala legalitaria, Leo Taroni, innescando un cortocircuito che affonda i suoi moventi più profondi nel “Sistema Calabria”, epicentro di un blocco di potere le cui trame oscure sono documentate in atti giudiziari. L’iniziativa inquisitoria e punitiva che mira a colpire il gran maestro romagnolo, nel bel mezzo di un contenzioso civile che ha rimesso in discussione l’esito delle elezioni per la guida del GOI, non vede tuttavia in prima linea il vertice formale della principale obbedienza nazionale, il calabrese Antonio Seminario. A promuoverla è un attore direttamente tirato in ballo nei dossier giudiziari. Si tratta di Antonino Recca, grande ufficiale del GOI quotizzante presso la loggia “San Giorgio e il Drago” n. 759 all’Oriente di Ragusa.

Il decreto-ombra contro la loggia Morelli

È proprio su impulso e iniziativa di Recca — le cui movimentazioni e i cui viaggi all’estero sono finiti al centro di un esposto allo Scico (Servizio centrale investigativo per la criminalità organizzata) della Guardia di finanza — che si attiva la macchina disciplinare. Il retroscena non è soltanto quello di una ritorsione incrociata.

A innescare la nuova, cruenta battaglia nell’ambito della guerra totale che dilania il GOI è la diatriba sulla nota loggia Morelli di Vibo Valentia. Vibo è una sorta di capitale massonica della Calabria (e non solo). La rottura tra il fronte critico interno guidato da Taroni e i circuiti di potere che reggono l’obbedienza affonda le radici in un territorio densamente segnato da vicende giudiziarie, opacità amministrative e flussi finanziari difficilmente decifrabili. La cittadina calabrese rappresenta l’epicentro di quel sistema denunciato con forza negli esposti depositati da Taroni presso le autorità giudiziarie.

L’epicentro di Vibo Valentia

All’interno del pié di lista (l’elenco dei fratelli) della loggia “Michele Morelli” n. 153 – un’officina forte di oltre 200 affiliati – emergono da anni legami e presenze pesantemente intrecciate nelle inchieste della magistratura. Tra gli iscritti di questa loggia figura, stando ad un esposto dello stesso Taroni, l’avvocato ed ex parlamentare Giancarlo Pittelli, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa nel processo Rinascita-Scott (anche in Appello) e nel processo Malapigna. Contesti, insomma, in cui la massoneria deviata calabrese viene descritta negli atti d’accusa come una strutturata cerniera strategica tra i colletti bianchi, i centri decisionali occulti e le consorterie criminali locali.

È proprio attorno a questo blocco di potere, alla sua perpetuazione e alla gestione patrimoniale e immobiliare ad esso collegata che si è consumata la frattura.

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Le ombre sul sistema Calabria

Basti pensare all’operazione d’acquisto della sede di via Santa Ruba da parte della società URBS S.r.l. nel giugno 2018. Un immobile formalmente riclassificato da magazzino a biblioteca e acquistato per la cifra deliberata di 420.000 euro, a fronte di riscontri documentali e notarili che evidenziano somme inferiori effettivamente corrisposte ai venditori. Ovvero Ugo Bellantoni, gran maestro onorario ed esponente di rilievo della massoneria non solo calabrese, e l’allora maestro venerabile Alì Barati. Somme pari a soli 200.000 euro. Restava aperto l’interrogativo sulla destinazione dei restanti 220.000 euro.

Di fronte alla percezione di un’opacità sistemica, tollerata o colpevolmente ignorata, la reazione di Taroni, in qualità di “gran maestro-ombra” del GOI, si è spinta fino all’atto di forza dell’abbattimento simbolico delle colonne della loggia vibonese. A distanza di pochi giorni si registra la tavola d’accusa nei suoi confronti tracciata da Recca.

Dallo Scico agli Emirati Arabi

L’esposto-denuncia presentato da Leo Taroni alla Procura di Roma per il tramite dello Scico non si limita tuttavia al perimetro calabrese, ma apre scenari internazionali inquietanti che spiegano la virulenza della reazione. All’interno del corposo atto d’accusa vengono analizzate le ramificazioni di un sistema che oltre a drenare risorse attraverso la Fondazione Grande Oriente d’Italia Onlus – destinataria tra il 2021 e il 2023 di ben 7,4 milioni di euro, pari al 55% delle quote versate dagli affiliati, per l’acquisto e la ristrutturazione di immobili di pregio poi dati in locazione alle logge -punta i riflettori su opache triangolazioni estere.

Il dossier su Antonino Recca

È in questo contesto che emerge, stando alla ricostruzione offerta da Taroni agli inquirenti, la figura di Recca, organico alle logge siciliane e presunto crocevia di relazioni tra l’isola, Malta e i contesti mediorientali. Nell’esposto depositato agli investigatori viene puntato l’indice contro le attività di Recca. Nel dettaglio, Taroni denuncia che Recca, insieme a un collaboratore, sarebbe volato negli Emirati Arabi al fine di recuperare la considerevole somma di due milioni di euro. Ipotesi, ovviamente, tutte da verificare.

Il clamore mediatico

I contenuti di questo ed altri esposti, rilanciati dalle inchieste giornalistiche firmate da Guido Ruotolo su Terzo Giornale e dal Quotidiano del Sud, hanno fatto esplodere il caso mediatico. Recca non contesta nel merito le gravissime notizie di reato denunciate allo Scico o i flussi finanziari opachi, ma si scaglia contro la divulgazione pubblica di quelle circostanze a mezzo stampa. L’accusa da cui Taroni deve difendersi dinanzi al tribunale massonico è, infatti, quella di aver esposto l’obbedienza e i singoli dirigenti al pubblico ludibrio e di aver violato il vincolo di segretezza.

Immunità per la mafia

L’immagine che viene fuori è quella di un doppiopesismo etico, se si consideri la prolungata inerzia nei confronti di affiliati di primo piano coinvolti in procedimenti di criminalità organizzata. Nonostante gli annunci di svolte legalitarie e l’introduzione di teorici criteri di “garantismo relativo” invocati in occasione di casi eclatanti come quello del medico siciliano Alfonso Tumbarello, il massone condannato in primo grado a 15 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa per la protezione al superlatitante Matteo Messina Denaro, le reali aperture di procedimenti sanzionatori per reati di mafia sono rimaste mosse di facciata. Analogamente, sul versante calabrese i vertici del GOI non hanno adottato nessuna iniziativa nei confronti di Pittelli, condannato per lo stesso reato in due distinti procedimenti.

Il caso Lauria

Non è stata aperta tavola d’accusa né è stata richiesta l’espulsione dal GOI neanche per Vito Lauria, della casa massonica di Licata “Arnaldo da Brescia”, ormai condannato in via definitiva a 8 anni nell’ambito di un’inchiesta che ha svelato intrecci tra mafia, politica e logge deviate. Vito Lauria è peraltro figlio di Giovanni, carismatico boss di Licata detto “’U prufissuri”, a suo tempo indicato, stando ad alcune intercettazioni, al di sotto soltanto di Riina e Provenzano nella scala gerarchica di cosa nostra. Insomma, l’associazione mafiosa non costituisce colpa massonica, neanche in presenza di condanne. L’ala legalitaria guidata da Taroni spinge da tempo perché l’associazione mafiosa sia prevista dall’ordinamento massonico come colpa.

Rigore feroce contro il dissenso

Dall’altro lato, la macchina inquisitoria si attiva con rapidità per reprimere il dissenso politico-organizzativo e colpire chi, come Leo Taroni, ha scelto di rompere l’omertà interna portando all’esterno le contraddizioni, i conflitti elettorali, la presunta gestione padronale della Fondazione e le ombre di un sistema finanziario che muoverebbe milioni di euro tra la Calabria, Roma e gli Emirati Arabi. Accuse, lo ribadiamo ancora una volta, tutte da verificare da parte degli inquirenti.

La giustizia interna del GOI

Agli occhi dell’asse al vertice del GOI è però reato denunciare le degenerazioni, o presunte tali. Taroni rischia l’espulsione per questo. Si dovrà pronunciare a novembre il collegio giudicante del Tribunale circoscrizionale della Sicilia, presieduto da Salvatore Giannone, Angelo Giallongo e Gianvito Maria Pisciotta. Non sfugge agli osservatori più attenti un’altra circostanza. Il decreto di incolpazione è stato emesso a pochi giorni di distanza dalla decisione della XVI Sezione Civile del Tribunale di Roma, che ha rigettato integralmente un reclamo proposto dal GOI confermando la sospensione cautelare delle delibere assunte dalla Gran Loggia il 7 marzo 2026 e dei decreti di promulgazione adottati dal gran maestro Seminario.

Il voto congelato

L’uso di delibere dichiaratamente interpretative è stato giudicato «abusivo», in quanto volto a operare con efficacia retroattiva per condizionare a posteriori i giudizi di merito pendenti sulla regolarità delle elezioni del 2024. Se da quei giudizi dovesse risultare vincitore Taroni, il suo primo atto in qualità di gran maestro del GOI sarà l’abbattimento delle colonne della loggia Morelli con contestuale vendita della sede di Vibo Valentia. Per neutralizzare un’azione dal valore fortemente politico e simbolico, di fatto già da lui annunciata col decreto-ombra, si punta ad estrometterlo dall’associazione.