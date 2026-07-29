Crotone, la Finanza sequestra due piantagioni di cannabis tra Cutro e Papanice

2 minuti per la lettura

Blitz della Guardia di Finanza di Crotone tra Cutro e Papanice, sequestrate 128 piante di cannabis e un impianto automatico di irrigazione

CROTONE – I finanzieri del Comando provinciale di Crotone hanno sequestro 128 piante di cannabis in un fondo a cavallo tra il quartiere periferico di Papanice e il territorio della vicina Cutro. L’attività s’inquadra nell’ambito dell’azione di contrasto al traffico di stupefacenti svolta su specifico input ddel procuratore Domenico Guarascio. I militari hanno censito e monitorato alcune aree agricole della provincia pitagorica al preciso scopo di individuare l’eventuale presenza di coltivazioni illecite di marijuana.

In questo contesto, grazie anche all’importante ausilio fornito dal Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia attraverso l’impiego di un elicottero della Sezione Aerea di Lamezia Terme, i finanzieri di Crotonehanno individuato due attività illecite di messa a coltura di cannabis sativa tra Cutro e Papanice.

Il blitz tra Cutro e Papanice

La manovra sinergica sviluppata via terra e via aerea dalle Fiamme gialle ha permesso di individuare, su due fondi agricoli in evidente stato di abbandono, ben 128 piante di marijuana, in avanzato stato di fioritura e pronte per la mietitura.

Le attività di perquisizione dei militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, oltre allo stupefacente, hanno consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro anche tutta l’attrezzatura necessaria al sostentamento idrico delle piantagioni ed in particolare un timer temporizzatore, le annesse elettrovalvole e numerosi tubi per la distribuzione dell’acqua.

Impianto automatico

Mediante l’impiego di tale strumentazione, l’impianto di irrigazione servente le due piantagioni è stato reso totalmente automatico al pari delle conseguenti attività di annaffiatura, per le quali non era richiesta evidentemente la presenza fisica.

«L’azione di servizio rappresenta un duro colpo inferto alle organizzazioni criminali che sfruttano il territorio della provincia di Crotone per la produzione di narcotici – è detto in un comunicato – poiché ha consentito di sottrarre dal mercato illecito un ingente quantitativo di marijuana che avrebbe potuto fruttare un profitto indebito di oltre 500mila euro».

LEGGI ANCHE: Crotone, sequestrati 10 kg di hashish e 2 di marijuana – Il Quotidiano del Sud