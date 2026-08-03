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Il broker dei documenti falsi arrestato al Cara Sant’Anna tentava di sfuggire al mandato inglese o aveva contatti con reti di trafficanti?

CROTONE – Un mandato di arresto internazionale della Crown Court di Leeds, un’ordinanza di estradizione e un’accusa formale per gestione di un traffico di documenti contraffatti tra il Regno Unito e l’Europa. È questo il profilo di Mohammed Hamid, 29 anni, di origine irachena, rintracciato dalla Squadra Mobile di Crotone e arrestato all’interno del Cara di Isola di Capo Rizzuto, dove risultava regolarmente registrato come richiedente protezione internazionale.

La vicenda, al di là dell’esito giudiziario personale, riporta l’attenzione sulla gestione dei controlli d’accesso e sulla tracciabilità nei grandi centri di accoglienza europei.

L’arresto al Cara Sant’Anna e il profilo giudiziario

L’inchiesta della magistratura inglese attribuisce a Hamid il ruolo di partecipante a un’organizzazione dedita al reperimento e alla compravendita di documenti d’identità e patenti di guida falsificate (in prevalenza britanniche e greche). Le prove poggiano su chat e messaggi vocali acquisiti dopo un fermo all’aeroporto di Heathrow. Dopo l’arresto oltremanica e il rilascio su cauzione con l’obbligo di presentarsi al processo, il 29enne ha fatto perdere le proprie tracce. Il 5 gennaio scorso la Crown Court di Leeds ha così emesso il mandato di cattura internazionale per la mancata comparizione dinanzi ai giudici (failure to surrender to custody). La Polizia di Stato lo ha individuato lungo la Statale 106 Jonica, all’interno della struttura di Isola Capo Rizzuto, dove l’uomo si era inserito nell’iter formale per la richiesta di asilo.

Gli interrogativi sui controlli

Il rintraccio di un ricercato dalle autorità estere all’interno di una struttura d’accoglienza solleva questioni di natura investigativa e procedurale su due livelli. L’episodio evidenzia un possibile scarto temporale tra l’emissione dei provvedimenti di cattura internazionali e il loro recepimento nei sistemi di identificazione attivi al momento dell’ingresso nelle strutture di accoglienza. Resta da chiarire come sia stato possibile per un ricercato formale accedere alle procedure di registrazione senza un’immediata segnalazione di allerta nelle banche dati collegate. Gli inquirenti valutano due ipotesi operative.

L’inoltro della domanda di protezione internazionale potrebbe essere stato un espediente per congelare temporaneamente lo status d’espulsione e nascondersi dalla giustizia britannica. Ma la presenza nel Crotonese solleva il dubbio se l’uomo agisse in totale isolamento o se cercasse un punto d’appoggio informale in un’area in passato già al centro di indagini sul traffico transfrontaliero di documenti.

Il precedente dell’operazione Ikaros

I dubbi sul caso non nascono isolati, ma s’inseriscono in un quadro investigativo già tracciato. Nel febbraio 2021, la Procura di Crotone con l’operazione Ikaros svelò una rete (composta da intermediari, mediatori e pubblici ufficiali) specializzata nel confezionamento di pratiche di asilo fittizie, con l’obiettivo di far ottenere titoli di soggiorno a soggetti privi dei requisiti, trasformando il canale della protezione in uno strumento per la libera circolazione nell’area Schengen.

Pur senza sovrapporre direttamente le responsabilità del singolo caso alla complessa inchiesta del 2021, la vicenda Hamid conferma la necessità di un incrocio più tempestivo tra i flussi di accoglienza e i canali di cooperazione giudiziaria ed investigativa internazionale (Interpol/Europol), per evitare che le falle procedurali vengano sfruttate da chi cerca di sottrarsi alle proprie responsabilità penali.

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Un’area al centro delle inchieste sul traffico e la falsificazione

La presenza di Hamid nel Crotonese non si colloca, del resto, in un contesto neutrale. Il Cara di Isola di Capo Rizzuto e il territorio circostante sono stati più volte al centro di complesse indagini della magistratura che ne hanno svelato il ruolo di snodo logistico per le reti irregolari.

Un percorso investigativo che parte da lontano. Inchieste storiche come Kafila, Adib e Harig avevano già fatto luce sulle filiere del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, capaci di intercettare i migranti in transito dal centro per organizzarne i trasferimenti verso il Nord Europa. A queste si sono aggiunti, negli anni, i filoni legati alla ‘ndrangheta per la gestione della struttura (operazione Jonny) e le più recenti indagini sull’ottenimento di asili fittizi e documenti di comodo (operazione Ikaros del 2021).

I riscontri delle carte inglesi e i dubbi sul ruolo del broker

L’impianto probatorio trasmesso dalle autorità britanniche a carico di Hamid — basato su sequestri di patenti greche contraffatte, intercettazioni telefoniche, analisi forensi sui cellulari ed estrazioni di chat — dimostra l’esistenza di un canale strutturato di compravendita di documenti falsi, operato in concorso con un complice. Un complice che peraltro ha già un nome per gli inquirenti.

Alla luce di questi elementi, l’interrogativo per chi indaga si sdoppia. Mohammed Hamid ha scelto il centro Sant’Anna solo come rifugio temporaneo per mimetizzarsi e sfuggire al mandato di cattura della Crown Court di Leeds? Oppure la sua presenza al Cara era funzionale a mantenere operativi i contatti con le reti del falso e del traffico transfrontaliero che sul territorio hanno già dimostrato in passato di avere radici?