Inchiesta Teorema a Crotone, la difesa di Luchetta e Bisceglia scrive al Garante

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Processo Teorema, la difesa degli imputati Luchetta e Bisceglia chiede la revoca dei domiciliari e scrive al Garante

CROTONE – Si arricchisce di nuovi passaggi procedurali il quadro giudiziario dell’inchiesta “Teorema”, l’indagine coordinata dalla Procura di Crotone e condotta dalla Guardia di Finanza su presunti illeciti nella gestione di appalti e affidamenti pubblici della Provincia.

L’avvocata Sabrina Rondinelli, difensore dell’ingegnere Luca Bisceglia e dell’architetto Rosaria Luchetta, attualmente agli arresti domiciliari, ha impugnato l’ordinanza cautelare del Tribunale del riesame che confermava la misura disposta dal gip. L’udienza per la discussione del ricorso si terrà il prossimo 19 settembre dinanzi ai giudici del Tribunale del Riesame di Catanzaro in sede di appello.