Isola, in scooter con un ordigno artigianale: denunciato 18enne

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Girava in scooter con un ordigno artigianale per le vie di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone: 18enne denunciato con l’accusa di detenzione abusiva di materiale esplodente

ISOLA DI CAPO RIZZUTO (CROTONE) — Girava per le vie del paese in sella al suo scooter con un vero e proprio ordigno artigianale nascosto nel marsupio. Denunciato a piede libero dai carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto un ragazzo di 18 anni con l’accusa di detenzione abusiva di materiale esplodente.

L’episodio è avvenuto nell’ambito dei consueti controlli del territorio svolti dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza urbana. I militari dell’Arma hanno intimato l’alt al giovane mentre si trovava a bordo del ciclomotore; durante le fasi dell’accertamento e della successiva perquisizione personale, è emersa la presenza dell’articolo pirotecnico illegale.

Dalle verifiche eseguite, il manufatto — delle dimensioni di circa 7 centimetri per un peso complessivo superiore ai 31 grammi — è risultato del tutto privo delle etichettature previste dalla legge, dei marchi di conformità e dei fondamentali requisiti di sicurezza. Considerata la potenziale pericolosità della massa esplodente e l’assenza di tracciabilità, i militari hanno immediatamente sequestrato il materiale per poi affidarlo alle procedure di sicurezza e al relativo smaltimento. Per il diciottenne è invece scattata la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria.