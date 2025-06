Crotone, ubriaco alla guida, investe pedone. Denunciato.

1 minuto per la lettura

Investe un pedone e scappa. Un cinquantenne denunciato restato a Crotone, per aver investito un pedone ed essere fuggito senza prestare soccorso. Guidava in stato di ebbrezza

Investe una persona di 68 anni a Crotone mentre era alla guida con la propria auto una strada, ma fugge senza prestare soccorso al ferito.

INVESTE PEDONE E SCAPPA A CROTONE

È l’accusa che viene contestata ad un cinquantunenne di origini polacche denunciato dai carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Crotone con l’accusa di lesioni e omissione di soccorso.

GUIDAVA IN STATO DI EBBREZZA

Al cinquantunenne viene contestata anche la guida in stato di ebbrezza poiché è stato accertato che mentre era alla guida aveva un tasso alcolico superiore al limite consentito. I carabinieri si sono avvalsi della collaborazione di un testimone che ha fornito alcune informazioni rivelatesi utili per l’esito positivo dell’indagine.

I riscontri forniti dal testimone hanno reso possibile contestargli i reati di lesioni personali, omissione di soccorso e guida in stato di ubriachezza.



Il pedone investito è stato trasportato in ospedale, non in pericolo di vita.