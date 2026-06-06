Crotone, respinti dal Questore 21 migranti arrivati negli ultimi sbarchi

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Respinti dal Questore di Crotone ventuno migranti che non hanno richiesto protezione internazionale dopo gli ultimi due sbarchi.

CROTONE — Il Questore di Crotone, Renato Panvino, ha emesso 21 provvedimenti di respingimento, con contestuale ordine di lasciare il territorio nazionale, nei confronti di altrettanti migranti sbarcati nei giorni scorsi e che hanno rifiutato di richiedere la protezione internazionale. I destinatari della misura fanno parte di due diversi sbarchi avvenuti recentemente nello scalo pitagorico. Il primo risale al 1° giugno, quando una motovedetta rumena ha tratto in salvo 29 persone di nazionalità bangladese e sudanese alla deriva su un barchino. Il secondo è avvenuto ieri pomeriggio, con l’arrivo di 57 migranti originari di Iran, Iraq, Afghanistan, Siria ed Egitto, intercettati a 80 miglia dalle coste calabresi da una motovedetta della Guardia Costiera.

IDENTIFICAZIONE E CONTROLLI SULLA POSIZIONE AMMINISTRATIVA

Tutti i migranti sono stati sottoposti alle procedure di identificazione e fotosegnalamento, gestite dall’Ufficio Immigrazione con il supporto della Polizia Scientifica. Al termine di questi accertamenti, volti a verificare la posizione amministrativa di ogni singolo cittadino straniero, il Questore ha firmato i 21 decreti di respingimento.

MIGRANTI RESPINTI: ACCERTAMENTI IN CORSO ANCHE SULL’ULTIMO SBARCO A CROTONE

L’attività di controllo della Questura non si ferma qui. Nelle prossime ore, infatti, analoghe verifiche sulla posizione amministrativa saranno effettuate anche nei confronti dei 47 migranti approdati nel porto di Crotone la notte scorsa a bordo della nave della ong Louise Michel.