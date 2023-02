Tragedia a Crotone, pirata della strada investe 29enne: un morto

1 minuto per la lettura

ISOLA CAPO RIZZUTO (CROTONE) – Un ospite del Cara regional hub Sant’anna è morto, intorno alle 19.30 lungo la strada statale 106. L’incidente è avvenuto nel territorio di Isola Capo Rizzuto, proprio nel tratto che conduce al centro di accoglienza.

Si tratta di un cittadino egiziano, il 29enne Q. M., che stava camminando lungo la strada e portava con sé, a mano, una bicicletta. L’uomo è stato investito ed è morto per il forte impatto, non risulta essere sposato.

L’investitore, dopo l’impatto, ha continuato la sua corsa senza prestare soccorso incurante di aver colpito il 29enne. Il corpo della vittima è stato sbalzato nel terreno adiacente la strada.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Crotone, per fare i rilievi ed avviare le indagini sull’ennesima tragedia consumata lungo la strada statale 106.

Sul luogo dell’investimento anche i sanitari del servizio 118, che, però, non hanno potuto far altro che constatare la morte del 29enne. Il tratto in questione non è adeguatamente illuminato.

Non a caso, sono stati diversi gli incidenti, quasi sempre mortali, che si registrano in questo tratto che hanno coinvolto ospiti del centro di accoglienza ed il problema è stato più volte segnalato.