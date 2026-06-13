Isola Capo Rizzuto, apprensione per una giovane scomparsa e ritrovata dopo diverse ore

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Ore di apprensione a Isola Capo Rizzuto per la scomparsa di una giovane Nicoletta Anamaria Domide, ritrovata alcune ore dopo

ISOLA CAPO RIZZUTO – Si sono concluse nel migliore dei modi, poco prima delle ore 20, le ore di grandissima apprensione che hanno tenuto con il fiato sospeso l’intera comunità di Isola Capo Rizzuto per la scomparsa della quattordicenne Nicoletta Anamaria Domide. La giovane, rintracciata dai carabinieri in uno stabile disabitato nei pressi di Parco Insiti, è in buone condizioni generali di salute. I militari l’hanno immediatamente trasportata in ospedale a Crotone per i necessari e doverosi accertamenti medici di rito.

Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, la quattordicenne era uscita dalla propria abitazione nella mattinata per recarsi a scuola, dove avrebbe dovuto sostenere le prove dell’esame di terza media. La ragazza ha effettivamente raggiunto l’istituto scolastico ma, poco dopo, si è allontanata improvvisamente facendo perdere le proprie tracce e non facendo più rientro a casa.

I genitori, non vedendola tornare e non riuscendo a stabilire un contatto, avevano lanciato l’allarme. Sul caso si erano subito attivati i carabinieri, setacciando il territorio e verificando telecamere e segnalazioni. Per accelerare le operazioni era intervenuta anche la sindaca, Maria Grazia Vittimberga, con un accorato appello social in cui invitava chiunque avesse notizie a farsi avanti per aiutare la famiglia. Una mobilitazione collettiva che si è conclusa fortunatamente con il sospiro di sollievo arrivato in serata.