Pallagorio, aggredisce i genitori, in casa katane e armi vietate

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Pallagorio (KR), uomo arrestato dai Carabinieri per violenze sui genitori e maltrattamenti in famiglia. In casa trovate katane e shuriken non denunciati

PALLAGORIO (KR) – Un uomo del posto, già noto alle forze dell’ordine, arrestato nella giornata del 14 giugno 2026 dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Cirò Marina al termine di un intervento effettuato in un’abitazione del comune crotonese.

L’operazione è scattata su disposizione della Centrale Operativa, a seguito di una segnalazione che ha portato i militari a intervenire presso l’abitazione in cui l’uomo viveva con i genitori.

PALLAGORIO, VIOLENZE RIPETUTE SUI GENITORI, UN ARRESTO

Secondo quanto emerso dalle prime attività investigative, l’indagato avrebbe più volte esercitato violenza fisica e psicologica nei confronti dei propri genitori conviventi. Gli episodi sarebbero avvenuti nel contesto di dissidi di natura economica, degenerati in comportamenti aggressivi e reiterati nel tempo.

SEQUESTRATE KATANE E SHURIKEN

Nel corso dell’intervento, i Carabinieri hanno proceduto a una perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento di diverse armi bianche detenute illegalmente. In particolare, sono state sequestrate due katane di varie dimensioni e tre shuriken in acciaio con punte affilate, tutte prive di regolare denuncia.

VIOLENZA SUI GENITORI, L’ARRESTO

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tratto in arresto e trasferito presso la Casa Circondariale di Crotone, dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, guidata dal procuratore Domenico Guarascio. Si precisa che il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che, per l’indagato, vige il principio di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.