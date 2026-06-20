Incidente a Caccuri, scontro tra due auto e cavalli vaganti: Morta una donna

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Sulla Statale 107 a Caccuri, in un’incidente causato da cavalli vaganti è morta una donna e altre tre sono rimaste ferite.

CACCURI (CROTONE) — Una notte di sangue e dolore quella appena trascorsa sulla Strada Statale 107 “Silana Crotonese”, nel territorio comunale di Caccuro. Il bilancio di un drammatico incidente stradale registrato ieri sera è pesante: una donna ha perso la vita e altre tre persone sono rimaste ferite a causa dell’improvvisa presenza di un branco di cavalli vaganti sulla carreggiata. L’allarme è scattato intorno alle 23:30 del 19 giugno 2026. Secondo una prima ricostruzione, due automobili sono rimaste coinvolte in un violentissimo impatto originato proprio dalla presenza degli equini. Sembra che i cavalli si aggirassero liberi al buio lungo l’arteria stradale.

INCIDENTE STRADALE A CACCURI A CAUSA DEI CAVALLI: LA DONNA MORTA VIAGGIAVA SU UNA DELLE DUE AUTO COINVOLTE

Sul posto sono intervenuti le squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale, i sanitari del 118, i Carabinieri e la Polizia Stradale. Lo scenario apparso ai primi soccorritori si è rivelato subito drammatico. I vigili del fuoco hanno accertato la presenza sull’asfalto della carcassa di un cavallo, deceduto sul colpo a causa dell’impatto, mentre altri due esemplari spaventati continuavano a vagare pericolosamente nelle vicinanze. I vigili si sono concentrati sulle operazioni di soccorso degli occupanti delle vetture. Una donna, che viaggiava a bordo di una delle due auto, è rimasta intrappolata tra le lamiere dell’abitacolo. Dopo essere stata estratta il medico sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Il conducente della stessa vettura e le due persone che viaggiavano a bordo del secondo veicolo hanno riportato ferite. Tutti e tre sono stati stabilizzati sul posto dal personale del 118 e trasferiti d’urgenza in ospedale.

STRADA CHIUSA PER ORE E RECUPERO DEGLI ANIMALI VAGANTI

Oltre alle operazioni di soccorso medico, l’intervento ha richiesto una complessa attività di messa in sicurezza dell’area. Con l’ausilio di un’autogrù dei Vigili del Fuoco, si è proceduto alla rimozione della carcassa dell’animale dall’asfalto, mentre i restanti due cavalli vaganti sono stati recuperati e messi in sicurezza prima che potessero causare ulteriori incidenti. Per consentire i rilievi, la rimozione dei mezzi e la bonifica della sede stradale, la Polizia Stradale ha disposto la chiusura totale al traffico della Statale 107 dalle ore 23:30 fino alle 5:30 di questa mattina. Resta ora da chiarire la dinamica esatta del sinistro e, soprattutto, a chi appartenessero gli animali lasciati incustoditi.