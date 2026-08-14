Crotone, litiga con un parente e lo prende a colpi di zappa

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CROTONE – Al culmine di una lite per un appezzamento di terreno avrebbe colpito un familiare con una zappa. E’ quanto accaduto a Petilia Policastro, nel Crotonese. I carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione, della Procura di Catanzaro, nei confronti di un uomo. Il grave episodio è avvenuto lo scorso 7 agosto.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, alla base dell’aggressione ci sarebbero stati futili motivi riconducibili alla contesa di un appezzamento di terreno. Nel corso della lite, l’uomo raggiunto dal provvedimento restrittivo avrebbe brandito una zappa e colpito la vittima, provocandole lesioni personali aggravate. L’uomo avrebbe anche rivolto gravi minacce al familiare aggredito

Immediate sono scattate le indagini dei carabinieri che hanno avviato gli accertamenti sul posto e raccolto elementi ritenuti utili a ricostruire la dinamica dei fatti. La zappa è stata sequestrata dai carabinieri di Crotone. L’uomo, che era già sottoposto alla misura restrittiva dell’affidamento in prova al servizio sociale, è stato condotto in carcere.

Il magistrato di sorveglianza di Catanzaro, infatti, in considerazione della condotta assunta e dell’inidoneità del percorso rieducativo, ha disposto la sospensione provvisoria della misura alternativa. L’aggressore quindi è stato accompagnato in istituto penitenziario.