Crotone, danneggia 15 auto con una spranga e aggredisce gli agenti: arrestato nigeriano

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Crotone, prima danneggia 15 auto con una spranga e poi aggredisce gli agenti di polizia intervenuti per fermarlo: arrestato un cittadino nigeriano

Momenti di paura questa mattina a Crotone, in via Regina Margherita, dove un cittadino di nazionalità nigeriana è stato arrestato dalla Polizia dopo aver danneggiato numerose auto in sosta e aggredito gli agenti intervenuti per fermarlo.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe iniziato a colpire i veicoli parcheggiati lungo la strada utilizzando un paletto di ferro, divelto poco prima e impugnato come una mazza. In pochi minuti la situazione è precipitata: sarebbero almeno 15 le auto danneggiate.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni cittadini della zona, preoccupati per quanto stava accadendo. Sul posto sono arrivate diverse pattuglie della Squadra Volanti della Questura di Crotone. Gli agenti, in una prima fase, hanno tentato di riportare l’uomo alla calma attraverso il dialogo, cercando di convincerlo a deporre la spranga e a fermarsi.

Il tentativo, però, non ha avuto esito. L’uomo si è, infatti, scagliato con violenza contro i poliziotti, brandendo la spranga di ferro. Ne è nato un intervento particolarmente complesso, con cinque poliziotti rimasti feristi, con una prognosi di 30 giorni.

Al termine dell’intervento gli agenti sono riusciti a bloccarlo e disarmarlo senza fare ricorso né alle armi in dotazione né al taser. Il bilancio è di cinque poliziotti feriti, alcuni dei quali in modo serio, oltre ai danni riportati da un’auto di servizio della Polizia.

L’uomo è stato quindi arrestato e dovrà rispondere, tra le altre ipotesi di reato, di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento.

La dichiarazione del sottosegretario Wanda Ferro

Sull’episodio è intervenuta il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, che ha espresso apprezzamento per l’operato degli agenti.

«Mi complimento con gli agenti delle Volanti della Questura di Crotone che, con grande professionalità ed equilibrio, sono riusciti a disarmare e arrestare uno straniero che, armato di una spranga di ferro, stava danneggiando numerose auto e si è poi scagliato con violenza contro i poliziotti intervenuti.

Ai quattro agenti rimasti feriti rivolgo la mia vicinanza e l’augurio di una pronta guarigione. A loro va la gratitudine per il coraggio, la prontezza e il senso di responsabilità dimostrati anche in una situazione di particolare tensione».

Il plauso del SAP

Solidarietà agli agenti feriti è stata espressa anche dalla Segreteria Provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia di Crotone, che ha rivolto «piena solidarietà e il più sincero plauso» ai colleghi della Polizia di Stato intervenuti in via Regina Margherita.

Secondo il SAP, l’episodio conferma la complessità e la pericolosità degli interventi che gli operatori delle Volanti sono chiamati ad affrontare quotidianamente.

«A nome del SAP esprimo il più sincero plauso ai colleghi intervenuti – dichiara Francesco Zannino, Segretario Aggiunto del SAP –. In situazioni come quella verificatasi oggi a Crotone, gli operatori devono prendere decisioni in pochi istanti, spesso trovandosi direttamente esposti al pericolo. Il fatto che cinque colleghi siano rimasti feriti dimostra ancora una volta quanto possa essere rischioso il lavoro svolto quotidianamente dalle Volanti e da tutti gli operatori di Polizia».