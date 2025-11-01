X
<
>

Maltempo nel crotonese: Steccato di Cutro, abitazioni allagate

| 1 Novembre 2025 09:14 | 0 commenti

Maltempo nel crotonese: Steccato di Cutro, abitazioni allagate

cutro, maltempo, steccato di cutro
1 minuto per la lettura

Maltempo: a Steccato di Cutro, quaranta case allagate. Vigili del Fuoco soccorrono dieci persone intrappolate ai piani inferiori.

CUTRO- Emergenza allagamenti nella notte tra il 31 ottobre e l’1 novembre 2025 a Steccato di Cutro. In seguito all’ondata di maltempo abbattutasi sulla costa jonica una quarantina di abitazioni di Steccato di Cutro si sono riempite d’acqua nei piani inferiori. Una decina le persone soccorse dai vigili del fuoco e portate nei piani superiori. Anche due mezzi dell’Enel sono rimasti bloccati tra i tappeti di acqua e fango che si sono depositati lungo le strade della frazione cutrese. Anche il giorno prima sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere varie criticità.

Ti potrebbe interessare anche:


VIDEO – La forza della tromba d’aria tra le province di Crotone e Catanzaro
-------------------------
Strage migranti Cutro, trovato il corpo di una bambina: è la 74esima vittima
-------------------------
Strage migranti a Crotone, Guardia costiera: «In 120 sul barcone»
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDIZIONI DIGITALI