Maltempo nel crotonese: Steccato di Cutro, abitazioni allagate

1 minuto per la lettura

Maltempo: a Steccato di Cutro, quaranta case allagate. Vigili del Fuoco soccorrono dieci persone intrappolate ai piani inferiori.

CUTRO- Emergenza allagamenti nella notte tra il 31 ottobre e l’1 novembre 2025 a Steccato di Cutro. In seguito all’ondata di maltempo abbattutasi sulla costa jonica una quarantina di abitazioni di Steccato di Cutro si sono riempite d’acqua nei piani inferiori. Una decina le persone soccorse dai vigili del fuoco e portate nei piani superiori. Anche due mezzi dell’Enel sono rimasti bloccati tra i tappeti di acqua e fango che si sono depositati lungo le strade della frazione cutrese. Anche il giorno prima sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere varie criticità.