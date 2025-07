Carfizzi torna al voto, annullate le elezioni

2 minuti per la lettura

Annullate le elezioni di Carfizzi, accolto dal Tar il ricorso di Giovanna Macrì all’epoca non eletta per soli 15 voti a vantaggio di Mario Antonio Amato

CARFIZZI (CROTONE) – Tanto ricorse la candidata a sindaco di Carfizzi, Giovanna Macrì, che alla fine oggi il Tribunale amministrativo regionale, le ha dato ragione ed ha annullato le elezioni nel piccolo centro arbereshe del crotonese. Il ricorso era stato proposto dall’avvocato Francesco Pitaro, nell’interesse della candidata a sindaco non eletta. All’epoca il competitor, Mario Antonio Amato, l’aveva superata di 15 solo voti.

Nel ricorso il legale aveva chiesto l’annullamento delle operazioni di voto della sezione N. 2 per irregolarità sostanziali e per l’utilizzo del sistema fraudolento della scheda ballerina. In pratica, per il legale della ricorrente, sarebbe accertata anche l’introduzione notturna del presidente e del segretario del seggio senza gli altri componenti. Dopo due verifiche disposte dal Tar, è certificata l’assenza di due schede.

CARFIZZI ANNULLATE LE ELEZIONI, ECCO PERCHÉ

Questo perché, delle 650 schede consegnate al seggio ne hanno rinvenute 648 e per tale motivo per il Tar “in mancanza di elementi contrari, deve quindi ritenersi comprovata l’ingiustificata assenza di due schede rispetto a quelle consegnate.

A ciò consegue che non può escludersi, in effetti, che le due schede mancanti siano state vidimate e impiegate per l’utilizzo del meccanismo fraudolento della scheda ballerina che può inficiare sostanzialmente la regolarità delle intere operazioni elettorali…”.

Lo stesso avvocato Pitaro, poi, evidenzia nella notte tra domenica 9 giugno e lunedì 10 giugno 2024 ingressi nel seggio “ad operazioni elettorali già concluse e a seggio chiuso, e ciò al fine di recuperare una busta vuota inerente alle concomitanti consultazioni europee”. Un ingresso ritenuto non giustificabile.

LA DECISIONE DEL TAR

La conseguenza è che il Tar ha dichiarato l’illegittimità delle operazioni elettorali svoltesi nella Sezione N. 2 per l’elezione del sindaco e dei consiglieri del Comune di Carfizzi, «disponendone l’annullamento e la conseguente rinnovazione».

È stato, inoltre, «annullato il verbale delle operazioni elettorali della Sezione N. 2 e l’atto di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e alla carica di consiglieri del Comune di Carfizzi e condannato il Comune di Carfizzi e i controinteressati al pagamento delle spese di lite».

Il sindaco di Carfizzi, Mario Antonio Amato, annuncia che la sua amministrazione farà ricorso al Consiglio di Stato, chiedendo in prima istanza, la sospensiva della decisione del Tar sull’annullamento delle elezioni.

Solidarietà a Macrì l’ha espressa il segretario provinciale del Pd di Crotone, Leo Barberio, che ha sottolineato come il partito l’abbia sempre sostenuto.