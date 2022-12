Comune di Crotone, dopo Via si dimette anche l'assessore Filiberto

1 minuto per la lettura

CROTONE – Perde un altro pezzo la giunta comunale di Crotone. Dopo le dimissioni dell’assessora alla pubblica istruzione e cultura Rachele Via, presentate lo scorso 30 novembre, sono arrivate stamani anche quelle di Natale Filiberto che aveva le delega alle attività produttive.

A darne notizia è una nota del Comune di Crotone dove si spiega che Filiberto si è dimesso «per motivi strettamente personali connessi alla necessità di garantire la continuità della sua attività professionale».

Filiberto, avvocato, aveva manifestato da tempo l’intenzione di lasciare la carica pubblica che gli era stata conferita nel novembre 2021 quando era entrato in giunta al posto del dimissionario Sandro Cretella (quest’ultimo poi richiamato nella giunta Voce bis nel febbraio 2022). Ad accelerare la decisione sarebbero state proprio le dimissioni dell’assessora Via che hanno determinato uno squilibrio di genere all’interno dell’esecutivo, a questo punto con prevalenza di uomini. Lasciando il suo incarico, Filiberto ha riportato in equilibrio il numero di uomini e donne.

Il sindaco Voce ha ringraziato Filiberto rivelando: «Con la lettera formale di dimissioni di Natale – ha sostenuto – ho ricevuto anche una sua nota personale che conserverò come una delle testimonianze più sincere di affetto non solo nei confronti della mia persona ma della città. Una lettera che rivela non solo la sua profonda professionalità ma le sue altissime qualità umane. Ho avuto nella mia squadra di governo un galantuomo, la città un amministratore attento e preparato».