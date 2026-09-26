5 minuti per la lettura

Il 26 settembre a Le Castella una delle tappe del progetto nazionale ideato da Ambiente Mare Italia e realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità Le Castella (Isola di Capo Rizzuto).

LE CASTELLA (CROTONE) – Possono il mare, l’ambiente e la natura diventare spazi di benessere, scoperta e relazione per le persone con disabilità? È da questa idea che nasce “Un Mare di Inclusione. Ogni goccia conta”, il progetto nazionale ideato da Ambiente Mare Italia – AMI, voluto dal Ministro Alessandra Locatelli e realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità. Il progetto parte da una visione precisa: la natura non è soltanto un patrimonio da conoscere e proteggere, ma può diventare un luogo nel quale vivere esperienze capaci di generare benessere psicofisico, stimolare curiosità e sensorialità, favorire relazioni e offrire occasioni di autonomia e partecipazione alle persone con disabilità.

Le Castella ospita una delle tappe del progetto nazionale di Ambiente Mare Italia

Sabato 26 settembre, questo percorso farà tappa a Le Castella, nel Comune di Isola di Capo Rizzuto, coinvolgendo circa 50 persone, di cui 25 con disabilità, in un’intera giornata dedicata alla scoperta del mare e della biodiversità dell’Area Marina Protetta “Capo Rizzuto”. L’iniziativa è stata ideata da Ambiente Mare Italia insieme alla Cooperativa Sociale Shalom di Crotone, con il coinvolgimento dei suoi educatori, e vedrà la collaborazione della Provincia di Crotone, ente gestore dell’Area Marina Protetta “Capo Rizzuto”, del Comune di Isola di Capo Rizzuto, della Guardia Costiera e degli esperti naturalisti di AMI.

La giornata sarà dedicata a un contatto con la storia, la ricchezza naturale e di biodiversità della costa crotonese e dell’Area Marina Protetta “Capo Rizzuto”, attraverso esperienze condivise durante la giornata e il coinvolgimento di tutti i partecipanti. I ragazzi saranno coinvolti anche in un’esperienza multisensoriale tramite la visita del Museo del Mare Pelagos, dove strumenti multimediali, lavagne digitali e visori consentiranno ai partecipanti di proseguire il viaggio alla scoperta dell’ambiente marino. Dopo un momento conviviale e di confronto sull’esperienza vissuta, la giornata si concluderà con un laboratorio dedicato al “Diario di Bordo – Ogni goccia conta”, attraverso il quale ciascun partecipante potrà conservare, con parole, immagini e disegni, un ricordo personale dell’esperienza.

“Un mare di inclusione”

“Un mare di inclusione” non nasce come una sequenza di eventi uguali tra loro. Ambiente Mare Italia sta costruendo nelle diverse regioni italiane una rete tra associazioni della disabilità, istituzioni, enti territoriali, Parchi e aree protette, operatori, famiglie e volontari, affinché ogni esperienza venga progettata a partire dalle persone e dalle opportunità offerte dal territorio. Mare, boschi, laghi, spiagge, animali, laboratori naturalistici e attività sensoriali diventano così strumenti differenti di un unico progetto, nel quale la persona viene prima dell’attività e l’ambiente diventa lo spazio nel quale creare opportunità di benessere, relazione e partecipazione. È questo il significato del claim “Ogni goccia conta”: ogni esperienza positiva, ogni emozione, ogni relazione, ogni piccolo traguardo personale contribuiscono a costruire un mare più grande di inclusione e consapevolezza.

Il ministro per le Disabilità

Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità: «Promuovere occasioni nelle quali le persone con disabilità possano vivere esperienze, esprimere le proprie potenzialità e partecipare pienamente alla vita della comunità significa costruire concretamente inclusione. È importante fare rete tra istituzioni, associazioni, famiglie e territori e valorizzare tutte quelle esperienze capaci di mettere al centro la persona, le sue capacità e il suo progetto di vita. La natura e gli spazi aperti possono offrire opportunità preziose di relazione, partecipazione e benessere».

Ambiente Mare Italia

Alessandro Botti, presidente nazionale di Ambiente Mare Italia: «Per Ambiente Mare Italia questo progetto rappresenta un passaggio importante della nostra storia. Per anni abbiamo chiesto alle persone di conoscere il mare e la natura per imparare ad amarli e proteggerli; oggi mettiamo quella stessa natura al servizio delle persone. Un Mare di Inclusione nasce da una nostra idea e dalla convinzione che un bosco, una spiaggia, il mare o l’incontro con un animale possano offrire occasioni autentiche di benessere, scoperta e relazione. La fiducia accordata a questa visione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ci responsabilizza e ci consente di costruire in tutta Italia una grande rete di associazioni, istituzioni e volontari. Ogni esperienza positiva che riusciremo a regalare sarà una goccia. E ogni goccia conta».

Il presidente della Provincia di Crotone

Antonio Ammirati, presidente della Provincia di Crotone: «Siamo particolarmente lieti che un progetto nazionale dedicato all’inclusione abbia scelto l’Area Marina Protetta “Capo Rizzuto” e Le Castella come luogo nel quale realizzare una delle proprie iniziative. Il patrimonio ambientale della nostra provincia può e deve essere non soltanto tutelato e valorizzato, ma anche reso sempre più accessibile e capace di generare opportunità di partecipazione e benessere. La collaborazione tra istituzioni, associazioni e territorio rappresenta la strada giusta per costruire comunità realmente inclusive».

Il dirigente dell’Area Marina Protetta “Capo Rizzuto”

Arturo Crugliano Pantisano, dirigente dell’Area Marina Protetta “Capo Rizzuto”: «Far conoscere l’Area Marina Protetta significa consentire alle persone di entrare in relazione con un patrimonio di biodiversità straordinario. Siamo felici che, attraverso questa iniziativa, i fondali, la costa e il Museo del Mare Pelagos possano diventare strumenti di scoperta e di esperienza per ragazzi con disabilità, accompagnati dalle loro famiglie e dagli operatori. È anche questa una delle forme attraverso le quali un’area protetta può essere pienamente parte della vita della propria comunità».