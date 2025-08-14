Kroton jazz festival, straordinario concerto di Bosso e chicca finale con Cammariere

3 minuti per la lettura

Al Kroton Jazz Festival l’omaggio a Wonder del trombettista di Bosso e al termine del concerto sale sul palco Cammariere

CROTONE – Il concerto del grande trombettista Fabrizio Bosso a Crotone non poteva che essere impreziosito da una chicca finale: un brano con guest star Sergio Cammariere. Il musicista crotonese sedeva in prima fila tra il pubblico perché non voleva perdersi la performance del suo amico e stretto collaboratore. E la scelta, in una Villa comunale gremita all’inverosimile da un pubblico che nonostante l’afa si accalcava sugli spalti metallici per ascoltare musica di grande qualità, è caduta su “Estate” di Bruno Martino. Brividi a fiori di pelle appena Cammariere si siede al piano e col suo tocco inconfondibile, visibilmente emozionato, intona: “Estate. Sei calda come i baci che ho perduto”. Standing ovation subito dopo il finale. “Odio l’estate”.

TRIBUTO A WONDER

Bosso è venuto a Crotone col suo straordinario ensemble per rendere omaggio al genio musicale di Stevie Wonder. “We Wonder” il suo ultimo disco, che ha presentato nell’ambito del Kroton Jazz festival accompagnato da strabilianti musicisti. Julian Olvier Mazzariello al piano e alle tastiere, Jacopo Ferrazza al basso, Nicola Angelucci alla batteria, Nico Gori al clarinetto. Da I wish a Moon blue a My Cherie Amour, i brani dell’immenso Wonder sono stati stravolti a piacimento dell’energia e della vitalità di una formazione di eccellenti. La tecnica e il lirismo di Bosso, trombettista di fama mondiale, tra i musicisti più ricercati in Europa, svettano e rendono davvero unico questo suo nuovo progetto.

TRIBUTO A CAMMARIERE

Ma Bosso ha suonato anche nei dischi di Cammariere e, appena salito sul palco del Kroton Jazz Festival, non poteva non salutare il musicista crotonese che era venuto apposta per sentirlo. «Mi ha insegnato tante cose. Mi ha fatto conoscere da un pubblico più vasto. E poi quando sono venuto a Crotone la prima volta c’era una partecipazione straordinaria al nostro concerto». Al termine di una scoppiettante esibizione, l’invito al cantautore a eseguire un brano con la band che fino a poco prima aveva rielaborato in chiave jazzistica il repertorio di Wonder.

LA RASSEGNA E IL PREMIO

Una rassegna di tutto rispetto anche quest’anno, quella promossa dal Comune di Crotone. L’esibizione della band di Bosso è stata preceduta da Elena Welch Quintet. Ma nei giorni precedenti si sono alternati sul palco della Villa comunale artisti del calibro di Chiara Civello, Francesca Tandoi, Francesco Cauteruccio, Alfredo Rodriguez. Eventi di qualità che si inseriscono in un cartellone, il Crotone Summer 2025, che ha fatto registrare numeri da record. I concerti sul lungomare di artisti molto popolari come i Kolors, Alex Britti e Nina Zilli hanno attirato fiumi di giovani e meno giovani. Tutte gratuite le esibizioni. E proprio questa offerta turistica di qualità ma anche inclusiva e accessibile ha portato “Consumerismo Friendly” a premiare Crotone. Ne ha parlato, prima del concerto di Bosso, il vicesindaco Sandro Cretella. «Così la musica diventa attrattore turistico e volano di sviluppo».

