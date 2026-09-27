Carburanti, Eni fissa il tetto, in Calabria risparmio fino a 9,6 euro a pieno di benzina

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Caro carburanti. Da lunedì 28 settembre scatta il price cap di Eni su benzina e gasolio. In Calabria i risparmi più alti d’Italia sulla verde. Ecco quanto si risparmia a pieno secondo Adusbef

A partire da lunedì 28 settembre il tetto massimo ai prezzi fissato da Eni determinerà un risparmio medio di 9,35 euro su un pieno di gasolio e di 8,45 euro su un pieno di benzina. Lo rileva Adusbef, che ha calcolato l’impatto della misura sulle tasche degli automobilisti sulla base dei listini medi dei carburanti comunicati oggi dal Mimit.

Sulla rete ordinaria l’iniziativa di Eni porterà la benzina a costare 16,9 centesimi di euro in meno al litro rispetto ai listini di oggi, pari a una minore spesa di 8,45 euro a pieno. Per il gasolio il prezzo fisso di Eni consentirà un risparmio di 18,7 centesimi di euro al litro, ovvero 9,35 euro in meno a pieno.

Calabria tra le regioni che risparmiano di più sulla benzina

I benefici economici saranno più elevati nelle zone d’Italia dove i prezzi medi alla pompa sono più alti rispetto alla media nazionale, avverte Adusbef. Oltre a Bolzano, Valle d’Aosta e Friuli per il diesel, per la benzina i risparmi maggiori si registreranno in Friuli Venezia Giulia e in Calabria, con una riduzione media di 9,6 euro a pieno.

In Calabria, dove i listini self restano tra i più elevati del Centro-Sud (benzina media intorno a 2,18 euro/l e gasolio self a 2,375 euro/l secondo i dati Mimit), il tetto Eni dovrebbe quindi tradursi in uno dei benefici più consistenti a livello nazionale per chi fa rifornimento di benzina.

Caro carburanti, come funziona il tetto Eni e quanto dura

Eni ha fissato un price cap sui carburanti commercializzati da Enilive: da lunedì 28 settembre la benzina non potrà superare 1,99 euro al litro e il gasolio 2,19 euro al litro. Il limite resterà in vigore inizialmente per 30 giorni, con la possibilità di una proroga fino alla fine dell’anno in base all’andamento del mercato e degli approvvigionamenti.

Si tratta di uno sconto di circa 17 centesimi al litro rispetto ai livelli medi attuali, ma il risparmio effettivo dipenderà dal prezzo praticato dal distributore prima dell’entrata in vigore del tetto.

Accise dimezzate: «Rischi di nuovi rincari da lunedì»

«I benefici per gli automobilisti sono destinati ad aumentare se, come temiamo, il dimezzamento del taglio delle accise scattato ieri sarà interamente scaricato sui prezzi alla pompa a partire da lunedì», sostiene il presidente di Adusbef, Antonio Tanza.

Il taglio delle accise sul diesel, già in vigore fino a sabato 26 settembre, è stato ridotto della metà: secondo le stime delle associazioni dei consumatori, senza interventi di contenimento un pieno di gasolio potrebbe costare fino a 3 euro in più.

Cosa significa per gli automobilisti calabresi

Per la Calabria, la combinazione tra prezzi medi già elevati e il tetto Eni rende la misura particolarmente rilevante per chi utilizza l’auto per lavoro o per lunghi spostamenti tra province e borghi. Chi fa rifornimento lungo le principali arterie stradali e autostradali, dove i listini tendono a essere più alti.

Restano da verificare, nei prossimi giorni, le effettive applicazioni del price cap nei distributori Enilive sul territorio calabrese e l’eventuale allineamento spontaneo di altre reti per non perdere competitività.