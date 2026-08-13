Viabilità agricola, dalla Regione Calabria 25 milioni di euro, ecco i 170 comuni finanziati

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La Regione Calabria ha approvato la graduatoria provvisoria del bando per la viabilità agricola, ecco i 170 i comuni ammessi al finanziamento

CATANZARO – Centosettanta interventi per realizzare strade ed infrastrutture nelle aree rurali. Saranno questi gli interventi finanziati dalla Regione nell’ambito dell’avviso Avviso pubblico rivolto ai comuni rurali calabresi, a valere sui fondi del Complemento strategico regionale (Csr). La Regione Calabria ha infatti pubblicato, la graduatoria provvisoria che ammette a finanziamento 170 comuni calabresi per un investimento complessivo di circa 25 milioni di euro.

«L’elevato numero di domande ammissibili conferma l’interesse dei comuni situati nelle zone rurali verso strumenti che consentono di migliorare l’accessibilità e la vivibilità delle aree agricole – spiega l’assessore regionale Gianluca Gallo. Grazie a questo secondo bando – continua Gallo – diamo risorse utili e sosteniamo interventi concreti capaci di generare benefici duraturi per le imprese agricole e per le comunità locali».

Si tratta del secondo avviso pubblicato dal dipartimento Agricoltura, in risposta ad una necessità dei comuni rurali della regione, mettendo in campo risorge aggiuntive, dando precedenza a quei territori che non erano stati finanziati nel precedente bando. L’intervento sostiene opere infrastrutturali a servizio delle aree rurali, con particolare attenzione al miglioramento della viabilità agricola e dell’accessibilità alle aziende, contribuendo così ad accrescere la competitività del comparto e la qualità della vita nelle comunità rurali calabresi.

Per i comuni esclusi dalla graduatoria è possibile presentare una eventuale istanza di riesame, debitamente motivata e documentata, alla Regione Calabria entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento. Per quanto riguarda, invece, i comuni finanziati la graduatoria è pubblicata al presente link.