Nino D’Angelo, da scugnizzo a simbolo: «La mia Napoli nel mondo»

7 minuti per la lettura

Nino D’Angelo festeggia i suoi 50 anni di carriera con un tour che porta la sua Napoli in giro tra i fan che in tutta Italia continuano a tributargli applausi e affetto

In un afosa giornata del 1986 un tassista a Palermo trasportava un turista americano e nel suo mangianastri suonava Un jeans e ‘na maglietta di Nino D’Angelo. Il turista si innamorò di quella canzone tanto da comprare gli altri dischi del cantante napoletano e ascoltarli a casa. Quel turista americano era Miles Davis, uno degli dei della musica.

Un altro grande ammiratore di Nino D’Angelo, l’uomo che lo “sdoganò” contro ogni pregiudizio, fu Goffredo Fofi, intellettuale fra i più importanti della nostra storia, che lo definì “la vera voce del sottoproletariato napoletano” e lo esortò sempre ad andare avanti.

Oggi quel ragazzo di Napoli compie 50 anni di carriera e di successi, un traguardo che in pochi riescono a raggiungere. Lo fa con un tour, “I miei meravigliosi anni ‘80… bis!”, che farà doppia tappa in Calabria per Nino D’Angelo: lunedì 17 agosto, alle ore 21.30, a Reggio Calabria, e martedì 18 agosto a Diamante. Le tappe calabresi del tour sono organizzate da GF Entertainment ed Esse Concerti. Il cantautore napoletano porterà in scena uno spettacolo che unisce musica, immagini e racconto, accompagnando il pubblico in un viaggio attraverso i brani che hanno segnato la sua storia artistica, con particolare attenzione agli anni ‘80, il periodo che ne ha consacrato il successo. Un racconto musicale che attraversa cinque decenni di carriera e restituisce tutta l’energia e l’autenticità di un artista che continua a parlare a generazioni diverse. Ho avuto il piacere di dialogare con lui.

Che effetto fa festeggiare 50 anni di carriera?

«È un grande privilegio, non è affatto scontato, perché gli artisti durano sempre meno. Oggi tutto è molto più veloce, più immediato, spesso legato a canzoni da consumo rapido. Non è una critica, è proprio un altro tempo. Una volta c’erano i cantautori, c’erano autori straordinari, e secondo me quel tipo di musica oggi è molto più raro, è cambiato completamente il modo di ascoltare la musica. Ma la qualità di tante canzoni di un tempo, secondo me, era un’altra cosa».

Che cosa ricorda dei suoi inizi?

«Ricordo soprattutto che la canzone napoletana, all’epoca, era davvero qualcosa di molto nostro, molto identitario. Nessuno voleva cantare in napoletano, quasi ci si vergognava. Molti volevano tradurre le mie canzoni, e addirittura una volta volevano mettermi i sottotitoli. Oggi tante persone vogliono cantare in napoletano, e questa è una grande rivincita».

Per lei cantare in napoletano è stata più una scelta di identità o di verità?

«Entrambe. Di identità, perché sono orgoglioso di essere napoletano. E di verità, perché io volevo essere un cantante napoletano. Le mie radici sono quelle di Sergio Bruni, di Mario Merola, di tanti grandi artisti della nostra tradizione. Io appartengo e amo quella storia, anche se poi ho scritto canzoni mie e, col tempo, ho trovato una mia strada personale».

Si è mai sentito etichettato?

«Sì, soprattutto all’inizio. Col caschetto, con quel personaggio, c’era molto pregiudizio. Ma, sinceramente, non me ne importava troppo, perché mi sentivo già un ragazzo fortunato. Venivo da una realtà semplice e sognavo solo di fare il cantante napoletano, di cantare nelle piazze piene di gente. E poi quel sogno si è realizzato, addirittura diventando anche un lavoro. Però ci sono voluti anche alcuni intellettuali per far capire davvero chi fossi a tutti quanti. Quando persone come Goffredo Fofi hanno aiutato a leggere meglio il mio personaggio, molti hanno iniziato a capirmi. Oggi tutti sanno che nel mio percorso ho fatto cose belle e cose meno belle, come capita a tutti. Ma il pregiudizio, agli inizi, ha pesato molto».

Napoli è cambiata da quando lei ha cominciato a raccontarla e a cantarla?

«Sì, molto. Quando ero ragazzo faceva notizia soprattutto il male. Nessuno può negare che a Napoli ci siano stati problemi gravi, come la camorra. Ma il punto è che si vedevano solo le cose brutte, e quindi tutte le cose belle sparivano. Oggi invece è bello vedere Napoli piena di turisti, piena di vita, riconosciuta nel mondo per la sua cultura. I social, che spesso fanno danni, per Napoli hanno fatto anche tanto bene. Napoli è tornata a essere una capitale culturale. La cultura napoletana è conosciuta e amata ovunque. E per me, da napoletano, questa è una cosa meravigliosa»

Che rapporto ha con il pubblico che la segue da decenni?

«Per me è una famiglia! Uno si aspetta di trovare solo persone che mi seguono sempre e invece ai miei concerti ci sono anche tantissimi ragazzi e bambini. In un certo senso per loro sono quasi un nonno, mentre per i grandi resto il cantante dell’amore, dei ricordi».

Si sente un punto di riferimento per i nuovi neomelodici o, più in generale, per i nuovi cantanti napoletani?

«Io sono semplicemente Nino D’Angelo. E poi c’è una cosa da chiarire: io non mi sono mai considerato un cantante neomelodico. Non lo dico per prendere le distanze o per giudicare quel mondo, assolutamente. Ma la parola “neomelodico” nasce negli anni Novanta, mentre io ho iniziato molto prima, nel 1976. All’inizio qualcuno mi vedeva come un possibile erede di Mario Merola, ma io non volevo essere quello, anche perché Merola è stato il numero uno. Io volevo essere il cantante dei ragazzi di quel tempo. Poi ho fatto una mia rivoluzione, ho cambiato linguaggio, immagine, suoni. Quando il fenomeno neomelodico è esploso davvero, io avevo già preso un’altra strada. Negli anni Novanta ero già cambiato. Mi ero innamorato di un altro modo di pensare la musica, anche grazie ad artisti come Peter Gabriel. Ho cominciato a capire che una canzone non vive solo di parole, ma anche di suono, di atmosfera, di ricerca musicale. Senza giacca e cravatta, per esempio, è stata una canzone importante in questo senso: mi ha aperto un mondo, mi ha fatto entrare in una dimensione più ampia, più internazionale, più vicina alla world music. Da lì in poi è cambiato molto il mio modo di fare musica».

Qual è la lezione più importante che le ha insegnato il palcoscenico?

«L’umiltà. Mi ha insegnato a osservare, ad ascoltare, a imparare dagli altri. Io vengo dalla sceneggiata, che per molto tempo è stata considerata un teatro di serie B, ma lì ho lavorato con attori e autori grandissimi. Poi mi ha insegnato che non bisogna mollare mai. Se hai talento, prima o poi emerge. Se non ce l’hai, magari puoi avere fortuna per un momento, ma dura poco».

Quali sono state le rinunce più dolorose?

«La rinuncia più grande è stata, soprattutto all’inizio, stare poco con la famiglia. In quegli anni lavoravo tantissimo, stavo spesso a Milano, facevo i dischi, correvo continuamente. In questo ho avuto accanto una donna straordinaria, mia moglie, che ha saputo tenere unita la famiglia e parlare di me ai nostri figli anche quando io ero lontano, in un certo senso, c’ero anche quando non potevo esserci davvero. Il successo mi è arrivato tutto insieme, è stato travolgente. Il successo è qualcosa di inspiegabile: lo sogni, lo desideri, ma quando arriva ti coglie comunque impreparato. Ti sembra quasi di vivere in un sogno, e hai paura che finisca da un momento all’altro».

Se potesse tornare indietro, che consiglio darebbe al giovane Nino D’Angelo?

«Gli direi di continuare a credere fino in fondo in quello che fa. Perché se ci credi davvero, quella convinzione ti dà anche la forza di resistere. Un artista è sempre sotto esame, sempre esposto al giudizio degli altri. Però, se ha una verità dentro, non crolla facilmente. Da ragazzo non era semplice. Mio padre voleva che prendessi la terza media e andassi a lavorare, anche perché ero il primo di sei figli e in casa c’era bisogno di aiuto. Mia madre invece mi incoraggiava, sentiva che avevo qualcosa, che potevo farcela. Mio padre vedeva il successo come qualcosa destinato agli altri, a chi stava meglio. Mia madre invece aveva capito che il talento può rompere ogni barriera».

Dopo 50 anni di carriera, che cosa sente di avere ancora da dire?

«Sento soprattutto di dover dire grazie. Io ho conosciuto il pregiudizio, l’ho vissuto davvero, e col tempo sono passato da quello a un affetto enorme. Negli anni Ottanta c’era chi mi amava e chi mi rifiutava. Ma la cosa peggiore era l’odio verso un genere, verso un ragazzo, verso un’identità. Questo non mi è mai piaciuto. Oggi però sento di essermi conquistato il mio posto e questa è la cosa importante. Il pregiudizio non è mai una cosa bella, né verso un artista né verso una persona. Io credo nell’uguaglianza, nell’unità, in un mondo mescolato, vivo, colorato. Ed è proprio così che mi piace».