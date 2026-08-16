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Napoli, controlli al Vomero, Marianella e San Carlo Arena: 4 denunciati, 89 e 11 segnalazioni per droga.

NAPOLI- Quartieri Vomero, Marianella e San Carlo Arena di Napoli sono stati teatro di un’ampia operazione straordinaria di controllo del territorio condotta dai Carabinieri. Alle prime luci dell’alba, l’esito dei servizi a largo raggio coordinati dalle forze dell’ordine ha registrato un bilancio significativo: 89 persone identificate e 62 veicoli sottoposti a verifiche. Sul fronte della circolazione stradale, i militari hanno elevato 20 contravvenzioni al Codice della Strada per una sanzione complessiva pari a circa 13.600 euro.

CONTROLLI AI QUARTIERI DI NAPOLI DAL VOMERO A SAN CARLO ARENA: LE DENUNCE, LE ARMI SEQUESTRATE E IL CONTRASTO ALLO SPACCO

Nel corso dei controlli sono state segnalate 11 persone alla Prefettura in qualità di assuntori per uso personale di sostanze stupefacenti, mentre 4 soggetti sono stati denunciati a piede libero all’Autorità Giudiziaria per reati di varia natura.

Tra i denunciati figurano un uomo di 39 anni e un ragazzo di 17 anni, sorpresi entrambi alla guida senza aver mai conseguito la patente e risultati recidivi nell’ultimo biennio. Risponderà invece di porto abusivo di armi un 46enne trovato in possesso di un coltello dalla lunghezza complessiva di 23 centimetri. Analogo destino per un giovanissimo di 15 anni, sorpreso con arnesi da scasso e deferito per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.