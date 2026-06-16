Nardella (Pd): «Porteremo a Bruxelles la norma Amendolara»

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L’europarlamentare Nardella, relatore ombra sui dossier della nuova Pac, ha annunciato che porterà a Bruxelles un emendamento anti-caporalato dopo i fatti di Amendolara: «Stop ai finanziamenti per le imprese che sfruttano i lavoratori»

«Presenteremo a Bruxelles la “norma Amendolara”». Lo ha annunciato l’eurodeputato dem Dario Nardella, ex sindaco di Firenze, oggi componente della commissione Agricoltura del Parlamento europeo e relatore ombra del gruppo dei Socialisti e Democratici sui dossier legati alla nuova Pac, la politica agricola comune dell’Unione europea, ovvero il principale sistema con cui Bruxelles sostiene l’agricoltura dei Paesi membri.

L’occasione è stata il convegno “Verso la Pac 2028-2034”, ospitato a Roma. In cosa consiste la norma “Amendolara”,, ideata dopo la strage dei braccianti? «Vogliamo togliere la qualifica di agricoltore attivo, e quindi di percettore di qualunque finanziamento europeo, a qualsivoglia impresa agricola che si macchi di un reato grave come il caporalato», ha spiegato Nardella. «Lo sappiamo bene in Italia, dove questa piaga non è un ricordo del passato ma una realtà del presente. Di fronte a questo non servono parole di circostanza, serve fermezza: chi sfrutta gli esseri umani non può ricevere un solo euro di denaro pubblico europeo», ha affermato.

Nardella era intervenuto sul tema anche nei giorni scorsi, commentando le indiscrezioni relative alla recente proposta della presidenza di turno cipriota, che avrebbe proposto di cancellare dalla proposta della Pac per il periodo 2028-2034, la condizionalità sociale cioè il collegamento tra l’erogazione degli aiuti europei e il rispetto delle norme sul lavoro, sulla sicurezza e sui diritti dei dipendenti. «Una proposta inaccettabile, che arriva a pochi giorni dalla tragedia di Amendolara – diceva Nardella – dove quattro braccianti hanno perso la vita bruciati vivi mentre rivendicavano il rispetto dei loro diritti».