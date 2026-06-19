Offese di Trump alla presidente Meloni, Occhiuto: «Parole inaccettabili»

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Dopo che Trump offese Meloni, Occhiuto ha espresso solidarietà alla premier, prendendo le distanze dalla destra populista americana a favore di quella europea.

Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un’intervista, ha rivolto una dichiarazioni nei confronti della presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, che ha scatenato un’immediata bufera politica e non solo. Riferendosi alla premier italiana, l’inquilino della Casa Bianca ha dichiarato: «Mi ha implorato di fare una foto con lei. La voleva così tanto… L’avrei anche non fatta. Mi ha fatto pena». Frasi che hanno innescato reazioni dure da parte dei vertici della maggioranza di governo in Italia e dal mondo politico europeo.

OFFESE DI TRUMP ALLA LEADER MELONI, LA REPLICA DI OCCHIUTO: «RISPOSTA FERMA, NOI NON MENDICHIAMO»

Tra le prese di posizione più nette c’è quella di Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, che è intervenuto con parole chiare: «Piena solidarietà al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Le parole del presidente Trump sono ingiuste e inaccettabili: come ha detto Antonio Tajani, offendono l’Italia intera. Il premier ha risposto con la fermezza che il suo ruolo impone. Né lei né l’Italia mendicano nulla».

Nel suo intervento, Roberto Occhiuto ha tracciato una linea di separazione netta tra la storica alleanza atlantica e l’attuale leadership americana, rimarcando la natura dei rapporti bilaterali tra i due Paesi. «Una cosa è stare con gli Stati Uniti, perché con gli Stati Uniti si sta sempre, a prescindere da chi governi, altra cosa è la destra di Trump», ha puntualizzato il vice segretario azzurro. «Quello con gli Usa è un legame fondato sui valori e sui nostri popoli, non sulla simpatia per chi siede pro tempore alla Casa Bianca».

«DESTRÈ COME QUELLA DI TRUMP VANNO MANEGGIATE CON CURA»

La critica di Occhiuto si sposta poi sul piano dell’identità politica: «La destra di Trump non è la mia, né quella di Giorgia Meloni: la nostra è una destra liberale, europea, popolare. Destre come quella di Trump vanno maneggiate con cura, perché chi le abbraccia troppo finisce stritolato». Il presidente della Calabria ha concluso la sua nota sottolineando come la reazione della stessa Meloni confermi la consapevolezza dei rischi legati a derive estremiste: «Quanto accaduto oggi me ne convince ancora di più. E la risposta ferma del presidente Meloni dimostra che lo sa bene anche lei».