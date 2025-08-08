Elezioni Calabria, Tridico: «Io candidato M5S? Stiamo valutando»

1 minuto per la lettura

ROMA – “Stiamo valutando con tutte le forze progressiste la migliore candidatura possibile. Una cosa è certa, il M5s in Calabria è stato primo partito di opposizione alle europee ed era il primo partito nel 2022”: lo dice Pasquale Tridico, eurodeputato M5S e in pole come candidato del centrosinistra in Calabria, a La Stampa.

“Pensiamo di avere tutte le carte in regola per esprimere il candidato alla presidenza – aggiuge Tridico – dopodiché sono anche contento del metodo che stiamo applicando qui in Calabria: mettere insieme tutte le forze di opposizione a questo governo. Ci sono anche tanti sindaci nelle principali città della Calabria, con i quali siamo già in alleanza, che fanno parte di questo perimetro: Falcomatà, Caruso, Fiorita”. Quindi lei non si tira indietro… “Io sono calabrese, amo la mia terra. Certamente spero che questa regione possa essere riscattata e voglio dare un contributo. Dopodiché ho preso 120 mila preferenze in tutto il sud, oltre 50 mila anche in Campania. Mi sento responsabile verso questi elettori e non vorrei lasciare Bruxelles. Vedremo con gli alleati il candidato migliore. Come M5s abbiamo ottimi nomi: Baldino, Orrico, dirigenti di primo piano del M5s… Il Movimento è maturo in Calabria come in Italia. Agli alleati dico che bisogna stare insieme, perché così si vince. Se stiamo insieme vinciamo”.

Uniti si vince. Vale anche a livello nazionale? “Noi abbiamo un’alleanza che sta in piedi in moltissime città e regioni – dalle Marche alla Campania fino adesso alla Toscana dopo il voto dei nostri attivisti – e io sono convinto che, con l’attuale legge elettorale, questa sarà la prospettiva per battere le destre”.

Quanto a Roberto Occhiuto, per Tridico ha scelto la strada del voto anticipato per cercare di “sottrarsi alla magistratura”, un comportamento “inaccettabile”.