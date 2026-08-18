Nave colpita da “proiettile non identificato” a Hormuz, una vittima

Roma, 18 ago. (askanews) – Una nave mercantile è stata colpita da un “proiettile non identificato” mentre si dirigeva verso l’uscita dello stretto di Hormuz, ha annunciato oggi l’Organizzazione britannica per i trasporti marittimi (UKMTO). L’impatto ha causato danni alla sala macchine e ha provocato un morto tra i membri dell’equipaggio; gli altri marinai sono stati presi in custodia dalla guardia costiera omanita.

L’agenzia, parte della Royal Navy, non ha specificato il nome o la bandiera della nave, né la provenienza del proiettile. Nessun gruppo ha ancora rivendicato la responsabilità dell’attacco.