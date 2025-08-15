Calabria verso le elezioni regionali, anatomia dell’impasse del centrosinistra

5 minuti per la lettura

A tre settimane dalla presentazione delle liste per le elezioni regionali in Calabria il centrosinistra resta ancora immerso nelle paludi dell’indecisione sulla scelta del candidato presidente

Nulla di fatto anche ieri (14 agosto 2025) dalle parti del centrosinistra calabro che, a tre settimane dalla presentazione delle liste per il voto regionale del 5 e 6 ottobre, ancora non ha un candidato alla presidenza. L’impegno ad annunciarlo entro Ferragosto ormai è archiviato.

La riunione – in presenza, a Lamezia – tra i segretari dei partiti del campo larghissimo, riprogrammata dopo l’annullamento di quella da remoto prevista per il giorno prima, è stata cancellata. Rinviata a dopo Ferragosto, che non è chiaro se significhi sabato 16 o lunedì 18. In realtà, se si prova a citofonare a qualcuna delle forze che compongono l’alleanza, c’è anche chi ti risponde di non saper nulla di una riunione o che neppure era prevista. Un tavolo fantasma, insomma.

… E IL CENTROSINISTRA ATTENDE…

L’impressione è che il centrosinistra sia in attesa di un evento esterno a riunioni, tavoli e caminetti, in grado di tirar fuori la coalizione dall’impasse degli ultimi giorni. Quale? Magari una telefonata risolutiva tra Conte e Tridico – il candidato presidente che tutti invocano ma che la disponibilità a scendere in campo non l’ha mai data a nessuno – che chiuda questo psicodramma, l’ennesimo in cui il centrosinistra riesce a impantanarsi alla vigilia di una competizione.

Oppure, come sussurra qualcuno, confida in un aiuto del campo avversario: un cambio di candidato, nel caso in cui eventuali novità dell’inchiesta che coinvolge la Cittadella o lo sfiancante stillicidio di indiscrezioni porti il centrodestra a rifugiarsi in un piano B. Suvvia, però, questa seconda ipotesi sarà solo una cattiveria. Il centrosinistra, anche in Consiglio regionale, ha sempre detto che Occhiuto vuole batterlo sul campo, politicamente. E dunque, messa da parte la fantacampagna elettorale, proviamo ad analizzare a che punto è la trattativa nella coalizione.

ELEZIONI REGIONALI IN CALABRIA, L’IMPASSE DEL CENTROSINISTRA: LE TESI DI AVS

Qui non dobbiamo neanche avventurarci nelle ipotesi e nei retroscena, perché il segretario regionale Fernando Pignataro ha chiarito molto bene il punto di vista di Avs in un audio che doveva restare privato, tra lui e la chat dei dirigenti di Sinistra Italiana, ma che qualcuno ha finito per “inoltrare molte volte”. Ed è arrivato anche sui telefoni dei dirigenti dem, che si sarebbero detto indignati. In realtà, il caso montato alla fine sembra pure eccessivo. Pignataro non dice molto di più di quello che potrebbe dire agli stessi alleati, in una riunione a porte chiuse. Del resto le valutazioni e i giudizi che esprime in quell’audio di 11 minuti, li ha rivendicati ieri anche parlando con il Corriere della Calabria, chiarendo che di osservazioni politiche si trattava.

Avs teme che Pd e M5s giochino una partita tutta tatticismi, in cui la candidatura di Tridico viene mantenuta sul tavolo anche se non c’è. Il Pd, è la sensazione di Avs, lo farebbe per frenare una eventuale candidatura di Stasi su cui Pignataro paventa un veto da parte di Irto, che al sindaco di Corigliano Rossano attribuirebbe la colpa dei tormenti che vivono i dem nella sua città. Il M5s, invece, punterebbe a tirarla per le lunghe per poi invece proporre il nome di Vittoria Baldino. Avs, però, passi indietro non intende farne. La Calabria è l’unica regione in cui hanno avanzato una candidatura a presidente – quella di Flavio Stasi, appunto – e in virtù della lealtà dimostrata alla coalizione nelle altre regioni al voto tutto si aspetterebbero fuorché – è il ragionamento di Pignataro – veti e ostruzionismo.

IL PARTITO DEMOCRATICO E IL MOVIMENTO CINQUESTELLE

Il Pd è pronto a non rivendicare la candidatura in Calabria se sul tavolo c’è quella di Pasquale Tridico. E intravede, forse, uno spiraglio nel fatto che i giorni passino e non arrivi una netta e irrevocabile indisponibilità – pubblicamente – dall’europarlamentare. Insomma, Tridico non ha detto sì – urbi et orbi – ma non ha neanche detto no. In alternativa, i dem non sembrano disposti a lasciare la candidatura ad altri. Toccherebbe quindi al segretario regionale Nicola Irto, se accetterà, o a Giuseppe Falcomatà (le cui quotazioni tra alcuni degli alleati crescono pure).

Il partito rivendica da tempo la guida della coalizione e ha la sua rosa di nomi. In testa Tridico, come detto. In alternativa Orrico o Baldino. Tuttavia, non si comprende perché a questo punto non si faccia chiarezza. Tridico è o non è un nome concreto sul tavolo? L’europarlamentare ha chiesto altri giorni di riflessione? Perché al momento queste domande tengono in ostaggio un’intera coalizione, salvo non si voglia pensare che c’è chi preferisce – nel campo largo – crogiolarsi nell’impasse per rinviare una decisione che potrebbe portare liti e tensioni. Si racconta che Conte non avrebbe apprezzato molto i tentennamenti del collega accademico, ma sembra che non voglia per ora fare pressioni. Prima o poi però la telefonata da ‘dentro o fuori’ andrà fatta.

ELEZIONI REGIONALI IN CALABRIA, IL PATTO FEDERATIVO CHE LEGA LE ALTRE FORZE DEL CENTROSINISTRA

L’alleanza nell’alleanza – il patto che tiene insieme Federazione Riformista, Azione, Italia Viva, Psi, Pri, +Europa e Mezzogiorno Federato – ieri in una nota ha ribadito che Tridico è il candidato ideale. Se c’è lui «non c’è bisogno di dilungarsi in discussioni». Se invece il suo nome resta sul tavolo ma in realtà non c’è davvero la disponibilità «l’onorevole Tridico e il Movimento 5 Stelle – evidenziano Domenico Marino, Gianmarco Manfrinato, Giuseppe Aieta, Fabio Signoretta, Sandro Fabiano, Francesca Straticò e Sandro Principe – si assumerebbero la grave responsabilità di far perdere tempo prezioso e di creare difficoltà all’alleanza di centrosinistra. Si deve capire che Tridico non è una lepre. Se scappa si va oltre, su altre figure vincenti di cui è ricca la coalizione».

Quali? Dal punto di vista del patto federativo Nicola Irto – almeno secondo quanto trapela – in subordine anche Falcomatà. Non convergerebbero invece su un altro nome del M5s, mentre su Stasi – secondo il famoso audio di Pignataro – potrebbero starci Italia Viva e +Europa.