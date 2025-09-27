Regionali Calabria, la calata dei big

2 minuti per la lettura

Ultime battute di campagna elettorale in Calabria, arrivano i big, da Giorgia Meloni ad Elly Schlein, fino a Giuseppe Conte, Pierluigi Bersani, dal ministro Abodi ad Arianna Meloni e molti altri

LA CAMPAGNA elettorale per le regionali del 5 e 6 ottobre vede il suo ultimo miglio. E per la chiusura si prepara una corposa discesa di leader nazionali che cercheranno di tirare la volata ai propri candidati.



Ma prima si consumerà il il turno elettorale nelle Marche, che darà il via a questo autunno elettorale italiano. Marche dette anche l’Ohio d’Italia, perché la sfida tra il governatore uscente, il meloniano Francesco Acquaroli, e il candidato dem Matteo Ricci, è dall’esito incerto. Una eventuale riconquista della regione, dopo cinque anni di centrodestra, inciderebbe sul bilancio politico finale della tornata e sugli equilibri interni alle coalizioni. Il risultato marchigiano, inoltre, è destinato a incidere, e non poco, anche sull’umore con cui i leader arriveranno in Calabria dopo lunedì.

REGIONALI CALABRIA, I BIG IN CALABRIA, DA BERSANI A ELLY SCHLEIN



Il primo a “sbarcare” in Calabria sarà Pierluigi Bersani, che ha in programma una doppia tappa a Vibo Valentia e a Casali del Manco, il 29 e il 30 settembre, a supporto della corsa elettorale di Pasquale Tridico. Il 30 è attesa anche la segretaria dem Elly Schlein per un appuntamento elettorale a Crotone (insieme a Bersani e, naturalmente, al candidato Pasquale Tridico).

UNA TRE GIORNI PER GIUSEPPE CONTE



Giuseppe Conte, leader del partito che in Calabria guida la coalizione di centrosinistra in questo turno di voto regionale, sarà invece in Calabria per un tour de force intenso. Una tre giorni, dal primo ottobre al 3, quando si prevede – ma il programma è in via di definizione – il grande comizio di chiusura a Corigliano Rossano (e qui è attesa anche Schlein).

DUELLO A DISTANZA TRA GIORGIA MELONI E ELLY SCHLEIN



Martedì 30 andrà in scena il duello a distanza tra la leader dem e la presidente del Consiglio. Giorgia Meloni arriverà a Lamezia il 30 pomeriggio, insieme a tutti i big del centrodestra per sostenere la (ri)candidatura di Roberto Occhiuto e dare una prova di forza e di unità della coalizione. Insieme a Meloni – dalle 16 su corso Numistrano a Lamezia – ci saranno anche i vicepremier e leader di Forza Italia e Lega Antonio Tajani e Matteo Salvini. Presenti anche i segretari nazionali di Udc (Antonio De Poli), Noi Moderati (Maurizio Lupi) e Sud chiama Nord (Laura Castelli) e i leader regionali di tutti i partiti della coalizione.

TRA I BIG IN ARRIVO PER LE REGIONALI IN CALABRIA ANCHE IL MINISTRO DELLO SPORT ABODI



In agenda, poi, il centrodestra ha segnato anche l’arrivo del ministro per lo Sport Andrea Abodi, che sarà a Cosenza e Crotone mercoledì 1 ottobre. Sprint finale trainato invece dai meloniani: il 2 ottobre tornerà Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, per due tappe a Reggio Calabria e Cosenza, mentre il 3 ottobre, ultimo giorno di campagna elettorale, è previsto l’arrivo di Arianna Meloni, capo della segreteria politica di FdI, che sarà a Vibo e Catanzaro.