Futuro Nazionale, Furgiuele all’assemblea, tra “camerati” e citazioni shock

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All’assemblea costituente di Futuro Nazionale a Roma, il deputato calabrese Domenico Furgiuele usa il termine “camerati” e cita Bobby Sands e Sergio Ramelli. Dibattito politico acceso

ROMA – Si accende il dibattito politico attorno all’assemblea costituente di Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci. Durante l’incontro all’Auditorium di via della Conciliazione, il deputato calabrese Domenico Furgiuele ha aperto il suo intervento con l’espressione “camerati che ritornate a casa come me”, suscitando applausi in sala e reazioni nel panorama politico.

I CAMERATI DI FURGIUELE ALL’ASSEMBLEA DI FUTURO NAZIONALE

Furgiuele, ex esponente della Lega, ha rivendicato un percorso politico che «da Londra a Roma, da Milano a Belfast» non sarebbe concluso, citando anche la frase di Bobby Sands “Tiocfaidh ár lá” (“Il nostro giorno verrà”), aggiungendo: «Il nostro giorno è arrivato». Nel suo intervento, il parlamentare ha inoltre dichiarato: «Continueremo a essere tempesta e assalto», ricordando anche Sergio Ramelli, figura simbolo della destra giovanile degli anni Settanta.

USO ESPLICITO E REITERATO DELLA PAROLA CAMERATI

La seconda giornata dei lavori ha registrato un uso esplicito e reiterato del termine “camerati” anche da parte di altri esponenti del partito. Tra questi Lorenzo Gasperini, responsabile del programma di Futuro Nazionale, che ha esordito con «Cari amici, cari camerati, si può dire?», ricevendo consenso dalla platea.

Nel corso degli interventi non sono mancate citazioni di Giorgio Almirante, storico leader del Movimento Sociale Italiano. Gasperini ha richiamato l’aforisma «la destra o è coraggio o non è», mentre altri interventi hanno evocato posizioni sull’Europa attribuite allo stesso Almirante.

REAZIONI E CONTESTO POLITICO

L’uso di terminologia e riferimenti storici legati alla destra radicale ha immediatamente acceso il confronto politico e mediatico. L’assemblea costituente di Futuro Nazionale si conferma così un evento destinato a far discutere, soprattutto per il linguaggio adottato e i richiami simbolici emersi nel corso dei lavori.

Il coinvolgimento di Furgiuele, esponente calabrese, aggiunge un ulteriore elemento di interesse per il territorio, in un momento in cui le dinamiche della destra italiana sono in evoluzione e sotto osservazione.