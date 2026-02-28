Regione, Occhiuto: «Giunta a nove? Non c’è fretta»

3 minuti per la lettura

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, interviene sulle nuove nomine in giunta: «Ci penserò nei ritagli di tempo, i problemi hanno la priorità». Nel totonomi intanto spuntano Mattiani, Pitaro, Mellace. E c’è la partita dei sottosegretari

ORA che la modifica di Statuto con l’allargamento a nove della Giunta è vicina all’entrata in vigore, con l’ok del Governo che ha deliberato di non impugnare, impazza il totodate. C’è chi ipotizza che le nuove nomine arriveranno entro metà marzo, chi invece sposta tutto alla fine del mese, se non a inizio aprile.

OCCHIUTO NON HA FRETTA DI METTERE MANO ALLA GIUNTA

Da parte sua, però, il presidente Occhiuto non mostra di avere particolare fretta di rimetter mano alla Giunta. Anzi, questo passaggio non rientra tra le sue priorità. «Non c’è nessuna fretta – ha detto ieri sera, venerdì 27 febbraio 2026, ai giornalisti, a margine di un convegno dedicato all’intelligenza artificiale a Cosenza – Nel senso che abbiamo semplicemente adeguato lo statuto come doveva essere fatto, perché la legge è cambiata e dà la possibilità alla Regione di avere lo stesso numero di assessori che hanno, per esempio, i comuni più grandi come Cosenza. Ma non è una priorità, vengono prima i problemi e poi le nomine. Valuterò e poi nei ritagli di tempo mi occuperò anche di questo».

IL TOTONOMI PER LA GIUNTA

Nei fatti si tratta di due caselle già opzionate. A novembre, annunciando la squadra che lo avrebbe accompagnato in questo mandato bis, Occhiuto aveva anticipato che i due futuri nuovi assessori in più sarebbero stati proposti «uno ciascuno, da Lega e da Noi Moderati». I nomi che circolano al momento non si discostano molto da quelli già in ballo per la prima tornata di nomine a novembre. In casa Lega si spingerebbe sul nome di Giuseppe Mattiani: il suo ingresso in Giunta porterebbe in aula Francesco Sarica, primo dei non eletti, molto vicino all’ex sindaco di Reggio ed ex governatore Giuseppe Scopelliti. In ‘Noi Moderati’ si fa il nome del primo degli eletti – colui che di fatto con le sue 12mila preferenze ha portato a Palazzo Campanella il partito di Lupi – Vito Pitaro.

IL RISCHIO IMPASSE

Se queste fossero davvero le proposte dei partiti, però, si ritornerebbe all’impasse già vissuta in autunno, dopo l’elezione di Occhiuto, quando nessuno degli alleati pareva intenzionato a indicare delle donne, rendendo difficile trovare la quadra, per giorni, perché si violava la norma sulle quote rosa. La soluzione, secondo alcuni, potrebbe arrivare da ‘Noi Moderati’ con l’indicazione di Giusy Mellace, candidata crotonese al Consiglio. Sul suo nome, però, già a novembre, non c’era unanimità nel partito. Tutt’altro.

LA PARTITA APERTA DEI SOTTOSEGRETARI



Un’altra partita, invece, sarà quella dei sottosegretari. Con la modifica dello Statuto il presidente della Regione ha ora – o la avrà, per dirla meglio, quando il testo sarà in vigore – la facoltà di nominare «fino a due sottosegretari che possano coadiuvarlo nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato, con la finalità di assicurare un più efficiente coordinamento dell’azione di governo».

Saranno quindi dei sottosegretari alla presidenza, ai quali Occhiuto potrebbe, ad esempio, affidare questioni legate a una delle (tante) cruciali deleghe che ha tenuto per sé. Prima però di procedere con la nomina, Palazzo Campanella dovrà approvare una legge che disciplini la figura, stabilendo ad esempio l’indennità o l’eventuale incompatibilità con la carica di consigliere (aprendo quindi, anche qui, all’ingresso in aula di supplenti).

NOMINE NON SLEGATE DALLA GIUNTA



La nomina dei sottosegretari potrebbe non essere del tutto slegata dall’atteso passaggio sulla Giunta. Potrebbe, in un gioco di incastri ed equilibri, consentire al presidente di liberare una ulteriore casella nell’esecutivo (destinando un assessore ora in sella al nuovo incarico). per nominare una quota rosa oppure portare in Giunta il gruppo ‘Occhiuto presidente’, rimasto per ora fuori dalla squadra di governo.