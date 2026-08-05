Sanità Calabria, il Governo approva il piano di rientro

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Il Governo ha approvato il Piano di rientro del debito della Sanità calabrese 2026-2028, ultimo step che chiude definitivamente l’epoca del commissariamento sanitario durato oltre 15 anni

«Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha approvato il Piano di rientro del Servizio sanitario della Regione Calabria per gli anni 2026-2028».

Con queste parole il Governo guidato da Giorgia Meloni fa sapere, nel comunicato ufficiale sull’ultima seduta del Consiglio dei Ministri, di aver approvato il Piano di rientro del debito sanitario proposto dalla Regione Calabria. Un elemento essenziale per completare tutti i passaggi che di fatto e adesso di diritto portano la sanità calabrese fuori dal tunnel della gestione commissariale durata oltre tre lustri.

Il piano di rientro 2026-2028 aveva ricevuto il primo sì proprio dalla Giunta regionale lo scorso 7 luglio. Poco meno di un mese dopo, il 3 agosto 2026, ad approvare la proposta dell’esecutivo Occhiuto era stata la Conferenza Stato-Regioni, che aveva in tal modo sancito l’accordo raggiunto tra ministero della Salute, ministero dell’Economia e Regione Calabria. Quello della Conferenza Stato-Regioni era un passaggio considerato decisivo. Inoltre, pochi giorni prima, era venuto meno anche un pesante scoglio ossia quello del giudizio della Corte dei conti. I giudici contabili, confermando nei fatti la tesi sostenuta dal sottosegretario regionale Ettore Figliolia, hanno dichiarato che non c’era «luogo a pronuncia» sulla richiesta di visto alla fine del commissariamento della sanità calabrese chiesto dal Consiglio dei ministri. Escludendo in questo modo possibili rischi di stop alla procedura.

COSA PREVEDE IL NUOVO PIANO DI RIENTRO DELLA SANITÀ IN CALABRIA

Ma vediamo cosa prevede il documento licenziato dalla Giunta regionale e approvato adesso anche dal Consiglio dei Ministri. In sostanza il piano di rientro stabilisce il percorso con cui la Regione punta a chiudere la gestione straordinaria. Fulcro dell’operazione è Azienda Zero. All’ente Regionale sarà affidata la gestione centralizzata del reclutamento del personale e dei sistemi digitali. Tra il 2010 e il 2021, ricorda il Piano, la sanità calabrese ha perso il 24% del personale, contro una media nazionale del 4%, e il rafforzamento degli organici rappresenta uno degli obiettivi prioritari del triennio. Un altro capitolo riguarda la prevenzione e la rete territoriale.

La Regione punta a raggiungere entro il 2027 i target nazionali degli screening oncologici anche grazie ai fondi del Piano nazionale Equità, mentre gli investimenti del Pnrr dovranno consentire l’attivazione delle 62 Case della Comunità e dei 20 Ospedali di Comunità previsti sul territorio. Il Piano stima che il funzionamento della nuova rete richiederà un incremento del costo del personale di circa 19,5 milioni di euro e l’inserimento di circa 504 infermieri più altre figure professionali specificamente previste.

INTERVENTI SULLA MEDICINA D’EMERGENZA E SULLA TENUTA ECONOMICA

Restano centrali anche il potenziamento del sistema dell’emergenza-urgenza, con l’obiettivo annunciato di portare da 75 a 80 le postazioni territoriali del 118 nel corso del biennio 2026-2027. Centrale anche il rafforzamento del servizio di elisoccorso regionale e il potenziamento del sistema della formazione degli operatori con il miglioramento dell’assistenza nei Pronto soccorso. Attenzione anche al piano economico, soprattutto dopo i casi di contabilità fumose che hanno caratterizzato alcuni anni di gestione delle Asp calabresi. In particolare, sul fronte economico il Piano punta alla certificabilità dei bilanci, dopo la ricognizione del debito sanitario pregresso al 31 dicembre 2020, pari a 873 milioni di euro, di cui l’89% già definito secondo il documento.

Attenzione particolare anche al turismo sanitario. Tra gli obiettivi del piano, infatti, figura anche la riduzione della mobilità sanitaria passiva, oggi quantificata in circa 50mila ricoveri ordinari l’anno, attraverso accordi con le principali regioni di destinazione dei pazienti (Lombardia, Emilia-Romagna, Sicilia e Puglia) e il rafforzamento dell’offerta sanitaria regionale. L’obiettivo economico è il recupero di 15 milioni di euro annui a regime dal 2028, puntando sul rientro degli interventi di media complessità che possono essere trattati con qualità nelle strutture regionali.