Operazione “Risiko”, la difesa di Frank Albanese: «A repentaglio la vita del detenuto»

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La difesa denuncia lo stato sanitario del detenuto Frank Albanese, malato oncologico mentre i familiari chiedono invece la ripresa delle visite consolari.

SIDERNO- «Pare che la carcerazione preventiva stia assumendo le forme di una pericolosa persecuzione che mette a repentaglio la vita dell’incolpato». Con queste parole l’avvocato Antonio Russo, difensore di Frank Albanese insieme all’avvocato Domenico Cavaleri, ha stigmatizzato la condotta dell’autorità giudiziaria procedente in merito alla gestione dello stato detentivo del 59enne nato ad Albany (Stati Uniti) e attualmente ristretto presso la struttura carceraria di Prato. Albanese risulta indagato nell’ambito del procedimento penale denominato Operazione “Risiko”, l’inchiesta coordinata dalla Dda di Reggio Calabria volta a perseguire le presunte attività illecite della cosca Commisso e le relative ramificazioni internazionali tra Italia, Stati Uniti e Canada.

Parallelamente all’impianto accusatorio relativo ai reati di associazione mafiosa, il profilo cautelare dell’uomo ha assunto in sede procedimentale una rilevanza di carattere strettamente sanitario. La difesa ha evidenziato una condotta di stasi decisionale da parte dell’organo giudicante: «Il giudice trattiene (senza decidere) un’istanza in materia di salute da oltre un mese» e ancora, «il giudice non dispone la perizia come la legge prevede». La difesa rileva anche come «la struttura carceraria non effettua gli esami strumentali previsti per monitorare la patologia certificata di neoplasia».

LE ACCUSE DELLA DIFESA DEL DETENUTO FRANK ALBANESE SULLA GESTIONE SANITARIA IN CARCERE

Sulla vicenda è intervenuta anche la moglie dell’indagato, Tina Albanese. La donna ha iinviato una email ai funzionari del Consolato Generale degli Stati Uniti d’America, raccontando le condizioni del marito in carcere. «Le sue condizioni fisiche e psicologiche – scrive la moglie di Frank Albanese- sono diventate sempre più preoccupanti. Lo scorso giovedì 23 luglio è svenuto intorno alle ore 9:30 ed è stato trasportato in infermeria. Ha ripreso conoscenza soltanto intorno alle 16:30. Gli sono stati eseguiti degli esami del sangue, ma ad oggi non ha ancora ricevuto i risultati. Inoltre continua a manifestare pensieri suicidari, e questo rende il suo isolamento ancora più allarmante».

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Nella missiva indirizzata alle autorità diplomatiche la donna chiede anche: «Come mai negli ultimi tempi non sono più state effettuate visite consolari a mio marito». E, ancora scrive ai consoli americani : «le vostre precedenti visite hanno avuto un effetto molto positivo sul suo stato emotivo e vi siamo profondamente grati per la gentilezza, l’umanità e la professionalità che gli avete dimostrato. Per questo motivo, vi chiedo cortesemente se fosse possibile riprendere le visite consolari periodiche».