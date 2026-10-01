Paolo Giorgi condannato per omicidio, ma i testimoni non deposero in aula

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La condanna di Paolo Giorgi per l’omicidio di Giuseppe Aguì si basa su foto fantasma e testimoni oculari che non vennero mai sentiti durante il processo.

LOCRI (REGGIO CALABRIA)– Una condanna a 28 anni di carcere, interamente espiati; un uomo che ha sempre proclamato la propria innocenza e alcuni dati processuali che oggi vengono nuovamente esaminati. Tra questi: i due testimoni oculari del delitto, nonché vittime dell’agguato, non furono mai ascoltati in aula, né sottoposti al controesame della difesa. È quella che appare l’ennesima anomalia emersa attorno al processo a carico del sanluchese Paolo Giorgi, condannato nel 1994 per l’omicidio di Giuseppe Aguì e per il tentato omicidio dei fratelli Antonio e Giovanni Meduri, avvenuto a Bovalino il 29 novembre 1991.

Oggi, a distanza di decenni e alla luce di una denuncia presentata nel maggio del 2026 e di tre articolate memorie difensive firmate dal suo difensore, l’avvocato Antonio Russo, il “caso Giorgi” torna a imporsi all’attenzione pubblica con la forza di un’inchiesta aperta che, al contempo, sembra rimanere immobile da parte della Procura. L’inchiesta difensiva punta i riflettori, oltre che sul giallo delle due fotografie fantasma (la celebre “Polaroid n. 2” e la fotografia n. 4), mai allegate agli atti e dunque negate agli occhi di giudici e difensori, anche sulle prime tredici ore di buco investigativo e su verbali d’indagine ricchi di descrizioni minuziose, ma smentite da dati fattuali inconfutabili.

GIORGI: «QUALE ATTO DIMOSTRA CHE IL MAGISTRATO ERA IN OSPEDALE IL 29 OTTOBRE 1991?»

E quelle tredici ore di buco investigativo il giudice d’appello l’aveva giudicate. «Nessun mistero, -scrisse- ma solo i primi passi non verbalizzati del lavoro investigativo, garantito inoltre già quel pomeriggio in ospedale dalla presenza di un magistrato della Procura». Ma per Giorgi, che ha trascorso metà della sua vita in carcere, la domanda è lecita. «Come si può sapere che il pomeriggio del 29 novembre 1991 il magistrato era in ospedale se non c’è un atto che lo dimostra?».

I TESTIMONI OCULARI DELL’OMICIDIO MAI ENTITI NEL PROCESSO A PAOLO GIORGI

Analizzando i fascicoli del caso Giorgi sono diverse quelle che appaiono come anomalie, tra queste anche il fatto che fratelli Antonio e Giovanni Meduri, unici testimoni oculari dell’agguato ed essi stessi rimasti feriti nella sparatoria, non vennero mai esaminati nel corso del dibattimento davanti alla Corte d’Assise. Quando la giustizia tentò di citarli in aula, i due fratelli erano diventati del tutto irreperibili. Ma, analizzando gli atti, emerge un interrogativo: negli atti processuali si evince che poco fu realmente fatto per rintracciarli.

La loro irreperibilità dalle aule di giustizia fu registrata senza che, per quanto emerge dagli atti oggi esaminati, i due potessero essere ascoltati nel dibattimento. I fratelli Meduri, infatti, non si erano affatto dissolti nel nulla. Pur vivendo fuori dai confini nazionali, avevano ed hanno ancora oggi continuato a mantenere contatti con amici e familiari che risiedono stabilmente nella Locride. Un filo diretto mai giustamente spezzato. Una rete di relazioni paesane rimasta attiva sotto gli occhi di tutti, mentre negli atti processuali veniva certificata la loro irreperibilità formale.

IL TERRORE DEI MEDURI E LA FUGA ALL’ESTERO

E, con onestà il 23 dicembre 1991 i Meduri misero a verbale la drammatica motivazione: la famiglia aveva ricevuto minacce da qua la paura e voglia di andare all’estero. Ma dalle carte processuali dell’epoca emerge anche un altro elemento. Uno dei quattro fratelli Meduri, il proprietario della gioielleria di famiglia, era all’epoca ufficialmente indagato dalla Procura di Locri per l’omicidio del rapinatore Francesco Strangio.

Il 10 ottobre 1991, infatti, la gioielleria dei Meduri a Bovalino aveva subito una rapina a mano armata. Durante la fuga dei malviventi, uno dei Meduri impugnò un revolver .357 Magnum ed esplose diversi colpi di pistola, uccidendo il diciottenne Strangio quando lo stesso pare fosse già dentro l’autovettura. Infatti, il corpo del rapinatore venne ritrovato abbandonato dentro l’auto usata per la fuga, insieme alla refurtiva. Per tale fatto, la Procura iscrisse Meduri nel registro delle notizie di reato per il reato di omicidio. L’agguato mortale del 29 novembre 1991, nel quale morì Giuseppe Aguì e due dei quattro fratelli Meduri rimasero feriti, venne così inquadrato dagli inquirenti come una diretta ritorsione per la morte di Strangio. La posizione del Meduri come indagato per omicidio, secondo Giorgi, «condizionò l’intera dinamica processuale».

I PANTALONI CON LE PENCE E LA DINAMICA DELL’OMICIDIO: IL VIRGOLETTATO INTEGRALE DEI TESTIMONI CHE RICONOSCONO PAOLO GIORGI

Leggendo oggi i verbali d’indagine firmati da Giovanni Meduri emergono le parole esatte con cui il testimone descrisse l’assassino e le fasi della sparatoria. Nel verbale di ricognizione fotografica del 30 novembre 1991, alle ore 13:40, presso l’Ospedale Civile di Locri, dove Giovanni Meduri ha identificato Giorgi, la vittima traccia il primo ufficiale identikit. «Era stato un ragazzo dall’apparente età di 22-23 anni, alto 1,80 circa. Il viso si presentava con lineamenti regolari senza barba e né baffi. capelli colore castano chiaro lisci e corti, corporatura – si legge nel verbale – longilinea. Vestiva una maglietta di colore scuro ed un pantalone classico sempre scuro».

Poche ore dopo, nel verbale di assunzione di informazioni delle ore 15:30 del 30 novembre 1991 davanti al magistrato Bruno Muscolo, Meduri diceva «in data odierna mi sono state mostrate delle fotografie dai carabinieri di Locri» aggiunge dettagli di estrema precisione sull’eleganza dell’aggressore. «Era longilineo e mi ha colpito molto per la sua eleganza nel vestire. Indossava un paio di pantaloni con le pence di colore scuro, eleganti, e un maglione a girocollo di colore scuro, probabilmente con dei disegni, comunque non uniformi». Il particolare dei pantaloni eleganti viene riconfermato anche nell’interrogatorio dell’8 gennaio 1992, alle ore 10:45, in Procura. «Indossava indumenti che ho già descritto ai carabinieri e alla S.V. e cioè un paio di pantaloni con delle pence del tipo eleganti, un maglioncino a girocollo di colore scuro probabilmente con dei disegni».

LA POSIZIONE DELLE VITTIME NEL CORTILE E LA SEQUENZA DEGLI SPARI

E ancora più geometrica è la ricostruzione di Giovanni Meduri della dinamica della sparatoria nel cortile di casa. Una disposizione “a triangolo”, il rumore di una portiera d’auto e il killer. «Il cortile – si legge nel verbale di Giovanni Meduri – è composto da una parte in cemento e un’altra parte in giardino, è recintato da un muretto in cemento ed inoltre da una rete metallica il tutto per un’altezza di circa m. 1,70. Appena incominciata la sparatoria tutti e tre eravamo all’in piedi e stavamo discutendo tra noi. Preciso che mio zio è sopraggiunto davanti l’abitazione di mia madre circa 5 minuti prima che succedesse la sparatoria».

«LO SPARATORE AVEVA UN FUCILE A CANNA LUNGA»

«Quando stavamo all’in piedi formavamo una specie di triangolo. Io volgevo il viso verso il muretto di recinzione. Mio fratello Antonio si trovava alla mia destra e mio zio alla sinistra. Mio zio volgeva le spalle al muretto di recinzione mentre mio fratello Antonio si trovava di fianco. Ad un certo punto – si legge ancora – ho sentito il rumore di una portiera d’un’autovettura richiudersi. Ho visto il giovane che da dietro il muretto imbracciava un’arma a canna lunga (probabilmente si trattava di una doppietta)».

«Ha puntato l’arma contro di me che – spiegava Meduri- mi trovavo al centro e senza proferire alcuna parola ha esploso un colpo d’arma da fuoco nei miei confronti, colpendomi il braccio sinistro e di striscio anche all’addome. Dopo aver esploso il primo colpo il giovane ha continuato a sparare altri colpi attingendo mio zio Aguì Giuseppe che, rimasto attinto, ha fatto un passo verso di me e poi è caduto a terra quasi vicino ai miei piedi». Meduri spiegò persino come avesse calcolato l’altezza del sicario. «Riferisco l’altezza con esattezza perché superava di circa 10 cm la rete di recinzione sul muretto al di là del quale si trovava, e non superando la rete ha altezza di 1,70 mt».

OMICIDIO AGUÌ, LE CONTRADDIZIONI DEI TESTIMONI ACCUSATORI DI PAOLO GIORGI

Un’affermazione precisa e sicura che, tuttavia, si scontrò con la realtà materiale. Nei rilievi dibattimentali la difesa dimostrò che la rete era, nei fatti, più bassa rispetto a quanto dichiarato dal testimone. Un’incongruenza che la Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria, nella sentenza del 29 aprile 1994, definì «scarsamente significativo» il riferimento «(in effetti erroneo)» di Giovanni Meduri alla supposta altezza di m. 1,70 della rete di recinzione per fissare in m. 1,80 la stimata altezza del killer con il fucile». E, il giudice proseguiva: «Mentre ciò che importa è la precisa impressione di un giovane alto avuta dal teste ed è l’altro teste, Antonio, a ribadire indirettamente l’esattezza dell’impressione visiva avuta da entrambi, facendo riferimento al fucile posizionato dal killer sopra la rete».

IL CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERROGATORI: QUANTE VOLTE E DA CHI FURONO SENTITI

Prima di trasferirsi all’estero, i due feriti e testimoni oculari furono interrogati e sottoposti a ricognizioni per un totale di dieci volte complessive. Antonio Meduri venne sentito quattro volte. La prima a verbale il 30 novembre 1991 all’ospedale di Locri, la prima volta dai Carabinieri e la seconda volta dal magistrato Bruno Muscolo. Il 23 dicembre 1991 in Procura e, infine, il 23 gennaio 1992, per l’incidente probatorio di ricognizione personale.

Mentre il testimone chiave Giovanni Meduri venne sentito in sei atti ufficiali. Dalla prima ricognizione fotografica del 30 novembre 1991 fino all’incidente probatorio del 23 gennaio 1992 nel carcere di Locri alla presenza del giudice. Il 30 novembre 1991 venne sentito alle ore 13:40 dai Carabinieri per il verbale di ricognizione fotografica. In quella circostanza il testimone avrebbe visionato la presunta foto “Polaroid n. 2” e identificato Paolo Giorgi. Lo stesso giorno, alle 15:30, venne sentito alla presenza del magistrato Bruno Muscolo. Sempre il 30 novembre 1991 alle ore 16:40, alla presenza del magistrato, per l’individuazione di persona condotta dietro una porta tappezzata con dei giornali, dove confermò il nome di Giorgi. E, da quel momento che la vita dell’allora 21enne cambia per sempre: Giorgi quel giorno venne arrestato.

L’INCIDENTE PROBATORIO E L’ASSENZA DEI TESTIMONI OCULARI

E, ancora, Meduri venne sentito il 2 dicembre 1991 dai carabinieri della Compagnia di Bianco. Poi l’8 gennaio 1992 in Procura e, infine, il 23 gennaio 1992, alle ore 9:45. Quel giorno nel carcere di Locri, alla presenza del giudice Sergio Malgeri, avvenne l’incidente probatorio di ricognizione personale nel quale Giorgi – che aveva già visto in foto e un’altra individuazione di persona- venne riconosciuto tra altri due detenuti e due poliziotti. Dieci volte in cui la loro voce è stata cristallizzata sulla carta nella fase delle indagini preliminari. E poi, il nulla. Il dibattimento si è celebrato senza la loro presenza in aula. Senza la loro voce. Senza che la difesa di Giorgi potesse rivolgere loro una sola domanda e senza che un giudice potesse valutarne direttamente l’attendibilità visiva in presenza.