Da magazziniere a Poste italiane: la storia di Gianluca, consulente a Siderno

A Siderno, Gianluca Gerasolo passa dal commercio a Poste Italiane, diventando consulente Punto Poste Casa&Famiglia grazie all’ascolto.

SIDERNO- (REGGIO CALABRIA)– Dieci anni trascorsi tra scaffali e casse di un grande centro commerciale a Siderno, una laurea in Economia aziendale nel cassetto e la tenacia di chi cerca la svolta. È la storia di Gianluca Gerasolo, oggi impiegato a tempo indeterminato presso l’ufficio postale di Corso della Repubblica a Siderno. La sua assunzione in Poste Italiane, con un contratto di apprendistato, è stata un’esperienza rapida e inattesa: “Quando ricevetti la telefonata dall’Azienda per sostenere i colloqui necessari all’assunzione non ci volevo credere. È stato tutto così veloce che se provo a voltarmi indietro, ancora stento a crederci”, racconta Gianluca.

OPERATORE DI POSTE ITALIANE: DALLA VENDITA ALLA CONSULENZA NELLO SPORTELLO DI SIDERNO

L’esperienza pregressa nel campo delle vendite si è rivelata cruciale per il suo ruolo attuale. Oggi, Gianluca lavora come operatore presso il corner “Poste Casa&Famiglia” ed è diventato un vero e proprio consulente per le esigenze dei nuclei familiari. Il suo lavoro si basa sull’ascolto e sul confronto, come spiega il giovane dipendente: “Conquistare la fiducia del cliente è il primo importante passo per costruire un relazione stabile e duratura nel tempo”. Grazie a motivazione, entusiasmo e solide competenze relazionali, gli operatori Punto Poste Casa&Famiglia stanno acquisendo un patrimonio di esperienza a contatto diretto con i bisogni dei cittadini. Nella provincia di Reggio Calabria, gli spazi Punto Poste Casa&Famiglia sono complessivamente 16, di cui 6 situati nel capoluogo e gli altri distribuiti tra Palmi, Locri, Gioia Tauro, Pellaro, Taurianova, Rosarno, Catona e Villa San Giovanni.