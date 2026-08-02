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Palmi, salvato cucciolo di delfino in stato di sofferenza, soccorso da 4 soci della Lega navale e Guardia Costiera è stato poi trasferito al centro cetacei di Montepaone.

PALMI (REGGIO CALABRIA)- È stato ritrovato venerdì mattina alla Tonnara di Palmi un cucciolo di delfino in evidente stato di sofferenza. A mobilitarsi sono stati quattro soci della Lega Navale Italiana – sezione di Palmi, che hanno recuperato il piccolo cetaceo e dato il via a una delicata operazione di soccorso conclusasi con il trasferimento dell’animale al Centro Recupero Cetacei di Montepaone. Scattato l’allarme, sul posto è intervenuto il personale della Guardia Costiera – Capitaneria di Porto di Gioia Tauro che, insieme ai volontari della Lega Navale, ha prestato le prime cure all’animale in attesa dell’arrivo della veterinaria del Centro Recupero Cetacei, Stefania Giglio.

PALMI, SALVATO IL CUCCIOLO DI DELFINO: LE CURE SULL’IMBARCAZIONE, IL NOME GINEVRA E IL TRASFERIMENTO

Per circa tre ore il piccolo delfino è stato accudito con grande attenzione da un giovane presente sull’imbarcazione dei soccorritori, che gli è rimasto accanto senza mai lasciarlo da solo e ha deciso di chiamarlo Ginevra. Una volta giunta alla Tonnara, la veterinaria ha stabilizzato il cucciolo, una femmina di circa un mese di vita, prima di trasferirlo nella struttura specializzata di Montepaone, dove riceverà le cure necessarie. Le operazioni di soccorso hanno richiamato l’attenzione di numerosi bagnanti, che hanno seguito con partecipazione ogni fase dell’intervento, nella speranza che la piccola Ginevra possa presto ristabilirsi e tornare libera nel suo habitat naturale.