San Giovanni di Gerace, distrutte 550 piante di cannabis

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Scoperta e distrutta una maxi piantagione di cannabis in località Scialata, a San Giovanni di Gerace. Indagini in corso per individuare i coltivatori

I militari delle Compagnie di Serra San Bruno e Roccella Ionica, con il supporto degli elicotteri, hanno individuato la coltivazione in zona impervia. Le piante, alte fino a due metri, sono state distrutte dopo la campionatura. Accertamenti in corso per risalire ai responsabili.

Una maxi piantagione di cannabis sativa è stata scoperta e distrutta dai carabinieri nella zona montana di San Giovanni di Gerace, in provincia di Reggio Calabria. Il blitz è stato condotto dai militari delle Compagnie di Serra San Bruno (Vibo Valentia) e di Roccella Ionica, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” e dell’8° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Vibo Valentia.

DISTRUTTA PIANTAGIONE DI CANNABIS IN AREA IMPERVIA A SAN GIOVANNI DI GERACE

La coltivazione illegale è stata individuata in località “Scialata”, un’area montana particolarmente impervia e difficile da raggiungere, scelta probabilmente per sfuggire ai controlli. Qui i militari hanno rinvenuto 550 piante di cannabis sativa, con un’altezza massima di circa due metri.

Dopo le operazioni di campionatura, necessarie per le successive analisi di laboratorio, la piantagione è stata completamente distrutta sul posto. Le indagini sono ora concentrate sull’individuazione dei responsabili della coltivazione, con accertamenti ancora in corso.

LE MAXI OPERAZIONE TRA LOCRIDE E ASPROMONTE

Il blitz si inserisce in una serie di operazioni condotte nei mesi scorsi tra Locride, Aspromonte e Preserre, dove i carabinieri hanno smantellato diverse piantagioni di marijuana nascoste nei boschi. Solo pochi giorni fa, nello stesso comprensorio, erano state scoperte cinque coltivazioni con oltre mille piante e due arresti a Platì