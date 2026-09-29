Caulonia, finti carabinieri rapinano anziani in casa

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Frode dei finti carabinieri a Caulonia, alla coppia di anziani sottratti oro e altri oggetti di valore

CAULONIA – Rapina a domicilio in casa di due anziani alla Via Marconi del centro abitato di Caulonia – centro storico. Intorno alle 13.30 di ieri, lunedì 28 settembre 2026, tre uomini a viso scoperto hanno fatto irruzione, dalla porta socchiusa, nella casa a piano strada dove soggiorna la coppia, definendosi carabinieri alla ricerca degli autori di una rapina di una gioielleria di Caulonia Marina.

FINTI CARABINIERI FRODANO DUE ANZIANI A CAULONIA

Uno degli indiziati, secondo i finti militari, sarebbe stato il figlio della coppia, noto professionista e avrebbero dovuto fare una perquisizione. Attoniti, i due coniugi hanno assecondato i falsi carabinieri nelle loro ricerche. Mentre i due rovistavano in casa il terzo uomo stazionava all’esterno della casa, da palo, vicino alla Fiat 500 con la quale sarebbe arrivato. I falsi carabinieri, incuranti di qualsivoglia pericolo, si sono fatti consegnare i telefoni e a viso scoperto, hanno rovistato gli ambienti dove la coppia è uso soggiornare, dimostrando di conoscere nei minimi particolari le usanze della famiglia.

LA DINAMICA DEL FATTO

Quindi, i due, hanno aiutato l’anziana donna, che da tempo non lasciava gli ambienti al piano seminterrato a causa della sua infermità, e si sono fatti accompagnare al piano superiore accessibile da altro ingresso in Via Dalmazia e, sorreggendola, hanno percorso i pochi metri in Via Alpi, all’esterno, ben visibili da potenziali passanti o da vicini di casa. Intanto il figlio della coppia era rientrato da qualche minuto, ma era nel proprio appartamento nella palazzina confinante. I ladri hanno rovistato la casa e rapito la coppia degli ori e di quanto di valore, ma non ingombrante, e si sono dati alla fuga.

L’allarme è scattato poco tempo dopo, quando il figlio ha compiuto la solita visita ai genitori prima di allontanarsi. Una volta allertati, i carabinieri sono prontamente intervenuti attivando le procedure del caso finalizzate ad accertare l’identità dei ladri.