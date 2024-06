Furti notturni a Roccella Ionica: arrestato un 42 enne

1 minuto per la lettura

È un 42enne di Stignano uno degli autori di una serie di furti che tra il 2022 e il 2023 hanno terrorizzato i commerciati di Roccella Ionica.

ROCCELLA IONICA (REGGIO CALABRIA) – Sarebbe il 42enne di Stignano, uno degli autori, di una serie di furti notturni che tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 hanno colpito diverse attività commerciali di Roccella Ionica. A seguito dell’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare da parte del Gip del Tribunale di Locri, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

I furti erano tutti caratterizzati dallo stesso “modus operandi”, ovvero lo sfondamento degli infissi con calci all’indietro, meglio noti come “calcio di mulo”. Questi avevano destato notevole allarme tra i cittadini. Dopo aver sfondato gli infissi, una volta all’interno dei locali, i malviventi svaligiavano le casse e trafugavano la merce di valore.

L’attenta attività investigativa, condotta dai Carabinieri della Compagnia di Roccella Ionica, coordinati Procura della Repubblica di Locri, ha portato all’identificazione di uno dei presunti autori.

Determinanti per l’identificazione del colpevole sono state le analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza. Le immagini hanno permesso agli investigatori di ricostruire nel dettaglio la dinamica dei furti e gli spostamenti dei malviventi.

Ulteriori elementi di prova sono stati arrivati dagli accertamenti scientifici condotti dal Ris di Messina sui reperti rinvenuti sulla scena dei crimini. Il 42enne di Stignano arrestato avrebbe già dei precedenti per reati simili.