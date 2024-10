Tentato omicidio a Melito Porto Salvo, 35enne ferito gravemente

1 minuto per la lettura

Tentato omicidio a Melito Porto Salvo, un colpo di pistola raggiunge il collo di un 35enne che resta gravemente ferito

MELITO PORTO SALVO (RC) – Ferito gravemente da un colpo di pistola nella notte del 9 ottobre a Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria. L’uomo di 35 anni (A. P. le sue iniziali) avrebbe avuto una discussione accesa con alcune persone. Un amico della vittima del tentato omicidio di Melito Porto Salvo lo avrebbe riferito ai carabinieri. Subito dopo l’accanito diverbio il 35enne è stato raggiunto al collo dal colpo di pistola. Dopo l’intervento immediato del personale sanitario, l’uomo è stato ricoverato in terapia intensiva agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. I carabinieri e la Procura di Reggio Calabria hanno avviato le indagini per scoprire l’autore del ferimento con arma da fuoco e i suoi eventuali complici.