Porto di Gioia Tauro: sequestrati 3 chili di cannabis in un container

Nel porto di Gioia Tauro, la Polizia ha sequestrato tre chili di cannabis indica in un container con auto, proveniente dal Canada.

GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA). Tre chilogrammi di cannabis indica sono stati scoperti e sequestrati dalla Polizia di Stato all’interno di un container in transito nel porto di Gioia Tauro. L’operazione è stata condotta dal personale dell’Ufficio di Frontiera del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro, in collaborazione con l’Ufficio delle Dogane.

Il maxi-sequestro è avvenuto durante un controllo mirato su oltre 30 container. In particolare, l’attenzione degli agenti si è concentrata su un container destinato al trasporto di autovetture, in viaggio dal Canada al Gambia. Sotto una delle macchine, i poliziotti hanno rinvenuto due borsoni contenenti generi alimentari di vario tipo e, abilmente nascoste tra questi, cinque confezioni termosaldate con all’interno la sostanza stupefacente. Quasi certamente la cannabis indica è stata posta nei borsoni con generi alimentari per eludere un eventuale controllo di polizia con unità cinofile. L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di controllo delle merci in transito nello scalo calabrese.