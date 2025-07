Reggio, migrante trovato morto: disposta l’autopsia

1 minuto per la lettura

Per il migrante 35enne trovato morto a Gallico la Procura di Reggio Calabria indaga sulla causa del decesso. Disposta autopsia.

REGGIO CALABRIA – La Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha aperto un’inchiesta per fare luce sulla morte di un migrante di nazionalità indiana di 35 anni, il cui cadavere è stato trovato riverso a terra sotto la sua abitazione, nella frazione di Gallico. Il corpo dell’uomo, che viveva da solo, è stato scoperto da un familiare. Le indagini, volte ad accertare le cause del decesso, sono state immediatamente avviate dalla Squadra Mobile e dalla Polizia Scientifica della Questura di Reggio Calabria. Gli investigatori stanno procedendo con l’audizione di familiari e conoscenti della vittima. Un tentativo questo di raccogliere elementi utili a ricostruire le ultime ore di vita del 35enne.

LA PROCURA DI REGGIO HA DISPOSTO L’AUTOPSIA SUL CORPO DEL MIGRANTE TROVATO MORTO A GALLICO

Il magistrato di turno della Procura, Margherita Saccà, ha disposto il sequestro del cadavere e l’effettuazione dell’autopsia, che sarà accompagnata da specifici esami tossicologici. Questi accertamenti si riveleranno fondamentali per determinare con precisione le cause del decesso. Al momento, riguardo alle cause della morte, non viene esclusa alcuna ipotesi. Gli investigatori mantengono aperte tutte le piste investigative per comprendere se si sia trattato di un malore, di un incidente o di altre circostanze.