Tragedia nel Reggino, incidente stradale sulla 106: due morti

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Incidente stradale nel Reggino, nel tratto tra Marina di Gioiosa Jonica e Roccella due uomini sono morti dopo che uno di loro ha perso il controllo del proprio veicolo

REGGIO CALABRIA – È di due morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa sera al km 111 della Strada Statale 106 Jonica, nel tratto compreso tra Marina di Gioiosa Jonica e Roccella, all’altezza di una concessionaria d’auto situata a bordo carreggiata.

Secondo quanto inizialmente ricostruito di una dinamica comunque ancora tutta da chiarire, un’autovettura Volkswagen Golf avrebbe impattato violentemente e in maniera autonoma contro un muretto nei pressi della concessionaria. A causa dell’urto, il veicolo avrebbe compiuto più giri su se stessa invadendo la corsia opposta e danneggiando il guardrail. Da chiarire le ragioni per cui il guidatore abbia perso il controllo del veicolo fino a schiantarsi contro il muretto e le barriere di delimitazione della carreggiata.

I due occupanti del veicolo, Renato Fantò e Sandro Lucano, di 41 e 49 anni residenti a Caulonia, sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo. Le loro condizioni sono apparse subito disperate: uno dei due occupanti, nonostante l’intervento del personale sanitario del 118, è deceduto poco dopo lo scontro, mentre il secondo passeggero è morto dopo il ricovero all’ospedale di Locri.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco proveniente da Siderno per la messa in sicurezza del veicolo e per gli adempimenti di competenza necessari al ripristino della piena fruibilità dell’arteria stradale. La Statale 106 è rimasta, infatti, bloccata temporaneamente per consentire i soccorso generando lunghe code in entrambi i sensi di marcia. La Procura di Locri ha disposto il sequestro dell’auto sulla quale viaggiavano le due vittime.