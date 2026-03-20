Tragedia nel Reggino, incidente stradale sulla 106: un morto e un ferito gravissimo

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Incidente stradale nel Reggino, nel tratto tra Marina di Gioiosa Jonica e Roccella due uomini coinvolti uno è morto e uno è ferito in gravissime condizioni dopo che uno di loro ha perso il controllo del proprio veicolo

REGGIO CALABRIA – È di un morto e un ferito (e non, come inizialmente trapelato, di due morti) il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa sera al km 111 della Strada Statale 106 Jonica, nel tratto compreso tra Marina di Gioiosa Jonica e Roccella, all’altezza di una concessionaria d’auto situata a bordo carreggiata.

Secondo quanto inizialmente ricostruito di una dinamica comunque ancora tutta da chiarire, un’autovettura Volkswagen Golf avrebbe impattato violentemente e in maniera autonoma contro un muretto nei pressi della concessionaria. A causa dell’urto, il veicolo avrebbe compiuto più giri su se stessa invadendo la corsia opposta e danneggiando il guardrail. Da chiarire le ragioni per cui il guidatore abbia perso il controllo del veicolo fino a schiantarsi contro il muretto e le barriere di delimitazione della carreggiata.

I due occupanti del veicolo, Renato Fantò e Sandro Lucano, di 41 e 49 anni residenti a Caulonia, sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo. Le loro condizioni sono apparse subito disperate: uno dei due occupanti, nonostante l’intervento del personale sanitario del 118, è deceduto poco dopo lo scontro, mentre il secondo passeggero, Lucano, è stato trasferito in condizioni gravissime all’ospedale di Locri.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco proveniente da Siderno per la messa in sicurezza del veicolo e per gli adempimenti di competenza necessari al ripristino della piena fruibilità dell’arteria stradale. La Statale 106 è rimasta, infatti, bloccata temporaneamente per consentire i soccorso generando lunghe code in entrambi i sensi di marcia. La Procura di Locri ha disposto il sequestro dell’auto sulla quale viaggiavano le due vittime.