Reggio Calabria, incidente mortale, perde la vita un 24enne

2 minuti per la lettura

Tragico incidente nella tarda serata di ieri, domenica 14 giugno, a Reggio Calabria. Un giovane di 24 anni alla guida di una moto ha perso il controllo in via San Sperato, Colpito un motociclo in sosta e sbattuto contro un muretto. Deceduto poco dopo al GOM.

REGGIO CALABRIA – Un incidente mortale si è verificato nella tarda serata di ieri, domenica 14 giugno 2026, nella periferia sud di Reggio Calabria, in via San Sperato. Intorno alle 23.30, un giovane di 24 anni mentre era alla guida di una moto ha perso il controllo del mezzo, causando un tragico sinistro che ha portato alla sua morte.

REGGIO CALABRIA, INCIDENTE MORTALE, LA DINAMICA

Dai primi rilievi eseguiti dagli agenti della polizia locale, il centauro ha prima colpito un motociclo in sosta presenti sulla strada, proseguendo poi nella sua traiettoria fuori controllo e sbattendo violentemente contro un muretto ai margini della via. L’impatto è stato estremamente violento, causando ferite gravi al giovane motociclista.

I SOCCORSI E LA MORTE IN OSPEDALE

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno Sokcorso il giovane ferito e lo hanno trasportato in ciovo al GOM (Grande Ospedale Metropolitano) di Reggio Calabria. Tuttavia, non c’è stato nulla da fare: a causa delle ferite riportate nell’impatto, il 24enne è deceduto poco dopo essere arrivato in ospedale.

LE INDAGINI

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Reggio Calabria, che hanno avvertito il magistrato di turno. Eseguito i rilievi tecnici nel tentativo di ricostruire la dinamica completa dell’incidente. Sequestrato i veicoli coinvolti nel sinistro per le indagini

Le cause precise del perdita di controllo del mezzo sono ancora in corso di accertamento e saranno oggetto di ulteriori investigations da parte degli organi inquirenti.

IL DEGRADO DI VIA SPERATO

Via San Sperato è una strada della periferia sud di Reggio Calabria che negli ultimi anni è stata segnalata per problematiche legate al degrado urbano, con segnalazioni di buio totale e buche che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini. Questo precedente incidente mortale avvenuto in questa stessa strada ha già segnato profondamente la comunità reggina.

La morte del giovane 24enne desta grande apprensione in tutta la città di Reggio Calabria, soprattutto per la giovane età della vittima e per il fatto che si tratti di un altro incidente mortale in una strada già segnata da precedenti tragici.

La comunità reggina esprimono il loro cordoglio per la famiglia e gli amici del giovane deceduto, mentre le indagini continuano per ricostruire con precisione tutte le cause del sinistro.