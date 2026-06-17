Tragedia a Platì, investe accidentalmente la figlia di 3 anni: morta la piccola Marisa

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La madre investe accidentalmente la figlia: A Platì la piccola Marisa è morta a tre anni, per un tragico incidente.

PLATI (REGGIO CALABRIA)- Dolore e silenzio. Lacrime e disperazione. Sono i sentimenti che da ore hanno avvolto il paese di Platì dove la piccola Marisa, appena tre anni, è morta dopo essere stata investita accidentalmente da un’auto. Una tragedia nella tragedia perché sembrerebbe che alla guida della vettura ci fosse la madre della piccola. L’incidente si è verificato a Plati nella serata di ieri, 16 giugno 2026, e nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la bambina non c’è stato nulla da fare. Sotto choc la madre della piccola. Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti, ma dalle prime ricostruzioni si sarebbe trattato di un tragico incidente avvenuto presumibilmente durante una manovra del veicolo.

Una fatalità e una tragedia che ha stravolto i familiari, amici e concittadini. Perché quando si spegne una vita così giovane e con una tragedia simile, il dolore soprattutto nei piccoli paesi come Platì non resta confinato tra le mura di una casa: si allarga, raggiunge amici, vicini, conoscenti, un paese intero che si riconosce nella sofferenza di due genitori chiamati ad affrontare l’impensabile. E, in queste ore Plati si è stretta attorno alla famiglia Grillo-Perre con discrezione e affetto. Un abbraccio collettivo fatto di parole sussurrate, di preghiere e di una vicinanza che prova, almeno in parte, ad alleviare una ferita che appare impossibile da rimarginare.

INVESTE LA FIGLIA, IL MESSAGGIO DI CORDOGLIO DEL SINDACO DI PLATÌ

A interpretare il sentimento della cittadinanza è stato il sindaco Giovanni Sarica, che ha affidato a un messaggio pubblico il cordoglio dell’amministrazione comunale. «Ci sono notizie che spezzano il cuore e davanti alle quali le parole sembrano non bastare. Plati si stringe con profonda commozione attorno alla famiglia Grillo-Perre per la tragica e prematura scomparsa della piccola Marisa. Quando viene a mancare una bambina, viene colpita l’intera comunità. Si spegne un sorriso, un sogno, una vita che aveva ancora tanto da donare e da vivere. È una ferita che lascia sgomenti e che ci unisce nel dolore».

«A nome mio personale e dell’Amministrazione Comunale, desidero – scrive il sindaco – far giungere ai genitori, ai familiari e a tutte le persone che le hanno voluto bene il più sincero abbraccio. In questo momento così difficile, sappiano di non essere soli: tutta Plati condivide il loro dolore e si raccoglie in un rispettoso silenzio. Custodiamo nel cuore il ricordo della piccola Marisa e accompagniamo – conclude- la sua famiglia con la nostra vicinanza, il nostro affetto e la nostra preghiera».