Saline di Montebello Jonico, fiamme distruggono studio medico, auto e barca

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Una serie di incendi si sono sviluppati a Saline di Montebello Jonico (Reggio Calabria): danneggiati uno studio medico, un’auto e un’imbarcazione. Indagini in corso, non escluso il dolo

Una serie di incendi ha colpito tra mercoledì 17 e giovedì 18 giugno 2026 la frazione di Saline di Montebello Jonico, nel Reggino, causando danni a uno studio medico, un’automobile e un’imbarcazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, impegnati per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza delle aree interessate.

SALINE DI MONTEBELLO, INCENDI DISTRUGGONO STUDIO MEDICO, AUTO E BARCA

Secondo le prime informazioni, non si esclude la natura dolosa degli episodi. I carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno ascoltando i proprietari dei beni danneggiati e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Al momento resta aperta anche l’ipotesi che almeno uno degli incendi, in particolare quello che ha coinvolto l’immobile adibito a studio medico, possa essere di origine accidentale. Tuttavia, la vicinanza temporale dei roghi alimenta il sospetto di un possibile disegno criminoso.

L’INDIGNAZIONE DEL SINDACO DI MONTEBELLO

A rendere nota la vicenda è stato il sindaco di Montebello Jonico, Leonardo Suraci, che in una nota ha espresso “totale indignazione verso il gesto intimidatorio”. Il primo cittadino ha manifestato vicinanza alle persone colpite, sottolineando come si tratti di “fatti disdicevoli che colpiscono non solo i diretti interessati e le loro famiglie, ma l’intera comunità”.

«Sono episodi da condannare con forza perché minano il senso di sicurezza e legalità del territorio», ha aggiunto Suraci, ribadendo il sostegno dell’amministrazione comunale alle vittime. «La comunità è unita nel condannare con fermezza questo vile gesto», ha concluso il sindaco.

Le indagini proseguono per fare piena luce su quanto accaduto e individuare eventuali responsabili.