Maxi piantagione di canapa indiana scoperta nella Locride

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REGGIO CALABRIA – Una vasta piantagione di canapa indiana, ben nascosta tra la vegetazione della “Vallata dello Stilaro”, è stata scoperta e smantellata dai Carabinieri nelle campagne di Stilo (Reggio Calabria), nella Locride.
L’intervento, condotto al termine di una prolungata attività di rastrellamento condotta dai militari del paese, supportati dalla Sezione Operativa della Compagnia di Roccella Jonica, ha portato all’individuazione ed all’estirpazione di circa 1.200 arbusti.
Un’area impervia, quella della “Vallata dello Stilato”, che ben si presta all’occultamento di veri e propri siti di coltivazione intensiva: la piantagione, realizzata in un’area difficilmente raggiungibile, si sviluppava infatti su diversi filari, serviti da un complesso impianto di irrigazione.
Caratteristiche che rendono bene l’idea di un fenomeno strutturato, capace di sfruttare l’isolamento rurale della Locride per alimentare un’economia illecita ed estremamente redditizia, come quella della canapa, a vantaggio dei gruppi criminali locali.
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