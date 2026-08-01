Blitz in campi nomadi e tendopoli di Reggio Calabria, Napoli, Bari e Roma: 10 arresti

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Maxi blitz della Polizia nei campi nomadi: controlli a tappeto a Bari e Reggio Calabria, catturato un latitante a Napoli.

REGGIO CALABRIA — Operazione ad alto impatto della Polizia di Stato in diverse regioni italiane per il controllo straordinario del territorio. I controlli capillari hanno interessato insediamenti e aree critiche, portando a 10 arresti, 17 denunce, 14 espulsioni e all’identificazione di oltre 1.100 persone. Se a Roma l’attenzione si è concentrata sui campi rom della capitale di via Candoni, via Salviati e via Gordiani (con 9 arresti e tonnellate di rifiuti rimossi), l’azione delle forze dell’ordine ha ottenuto risultati di rilievo strategico nei nodi operativi di Reggio Calabria, Napoli e Bari.

REGGIO CALABRIA: ABBATTUTA LA TENDOPOLI DI SAN FERDINANDO

A Reggio Calabria, l’intervento più massiccio ha riguardato la tendopoli di San Ferdinando. In un’operazione congiunta con Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Croce Rossa, l’area è stata completamente bonificata e messa in sicurezza con l’impiego delle ruspe che hanno abbattuto le strutture di fortuna. Durante le perquisizioni in 60 tende, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato decine di armi bianche. Il bilancio nella provincia reggina conta 458 persone identificate, 42 stranieri accompagnati in Questura per verifiche e 12 espulsioni di soggetti irregolari. I moduli abitativi abusivi sono stati azzerati e gli aventi diritto ricollocati in alloggi dedicati.

CAMPI NOMADI: SE A REGGIO VENIVA ABBATTUTA UNA TENDOPOLI A NAPOLI I POLIZIOTTI CATTURAVANO UN LATITANTE

Nel napoletano, i controlli si sono concentrati a Casoria (Napoli), dove la Polizia ha tratto in arresto un cittadino di nazionalità serba, ricercato dal 2017 per furto aggravato con recidiva. L’ispezione, condotta insieme ai tecnici dell’Enel, ha permesso di accertare massicce illeciti sulla rete elettrica: 16 persone sono state denunciate per furto aggravato di energia. Nel corso delle verifiche sono state identificate 30 persone. 5 stranieri sono stati condotti in Questura (uno dei quali espulso) e 10 veicoli su 25 controllati sono stati posti sotto sequestro amministrativo.

BARI E BITONTO: SETTACCIATI I QUARTIERI A RISCHIO

L’azione di prevenzione ha toccato anche la Puglia, in particolare la città di Bari (nei quartieri Poggiofranco e San Giorgio) e il comune di Bitonto. Nelle aree baresi la Polizia ha eseguito 11 perquisizioni mirate e controllato 19 veicoli. Complessivamente sono stati identificati 75 cittadini stranieri. 27 dei quali con precedenti di polizia a carico, mentre un soggetto è stato accompagnato negli uffici della Questura per accertamenti sulla regolarità della sua posizione sul territorio nazionale.