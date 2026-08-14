Cinquefrondi, cric cede mentre ripara un’auto: morto meccanico 31enne

1 minuto per la lettura

Cinquefrondi, lavorava sotto un’auto quando il cric che la sosteneva ha ceduto: è morto schiacciato Anthony Ieranò, meccanico 31enne.

Una drammatica tragedia ha sconvolto giovedì sera le comunità di Melicucco e Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria. Un giovane meccanico di 31 anni, Anthony Ieranò, ha perso la vita mentre stava effettuando un intervento su un’automobile. L’uomo, residente a Melicucco e con origini anche cinquefrondesi, è stato vittima di un incidente verificatosi all’esterno di un’officina che si trova a ridosso dello svincolo di Cinquefrondi della Sgc Jonio-Tirreno. Il 31enne, secondo una primissima ricostruzione, stava lavorando sotto un’autovettura sostenuta da un cric che, per motivi da accertare, ha ceduto facendo precipitare l’auto addosso al meccanico.

INUTILI I SOCCORSI PER IL GIOVANE MECCANICO MORTO, INDAGINI IN CORSO E LUTTO NELLE DUE COMUNITÀ

Una caduta fatale che non ha lasciato scampo al 31enne. A notare il corpo del meccanico sarebbe stato uno dei dipendenti dell’officina che ha immediatamente chiamato i soccorsi. Ogni tentativo di rianimare la vittima, però, si è rivelato vano.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il Pm di turno della Procura della Repubblica di Palmi che ha disposto il sequestro della salma. Sia a Melicucco che a Cinquefrondi sono stati interrotti e rimandati gli eventi di intrattenimento in corso di svolgimento in entrambe le cittadine. Una tragedia che ha lasciato incredule e sgomente entrambe le comunità dove la vittima era molto conosciuta per il suo carattere solare e socievole. Il giovane meccanico lascia la compagna e un figlio nato pochi mesi addietro.