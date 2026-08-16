Ritrovato ferito a Palmi e morto in ospedale: indagini in corso

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È morto in ospedale Giuseppe Pisano, il 28enne di Rosarno era stato ritrovato ferito nei pressi della stazione di Palmi. Indagano i carabinieri.

PALMI (REGGIO CALABRIA)- È ancora da chiarire la vicenda che ha portato alla morte di Giuseppe Pisano, 28 anni, originario di Rosarno, deceduto nella notte tra il 13 e il 14 agosto all’ospedale di Polistena. Il giovane era stato soccorso in condizioni gravissime in una zona nei pressi della stazione di Palmi, dopo aver trascorso la giornata al mare. I Carabinieri, in questi giorni, stanno lavorando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Secondo quanto ricostruito finora sulla base delle informazioni fornite dai familiari del 28enne, nella giornata del 13 agosto Pisano si trovava a Palmi.

Nel corso dell’ultima telefonata con il padre aveva riferito di essere diretto verso la stazione, con l’intenzione di rientrare a Rosarno. Da quel momento non avrebbe più avuto contatti con la famiglia. Successivamente il 28enne è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale di Gioia Tauro. Non sono ancora state chiarite le circostanze nelle quali è stato trovato né chi abbia richiesto l’intervento dei soccorritori. Ai familiari, in un primo momento, sarebbe stato riferito che il giovane era arrivato in ospedale a seguito di una crisi respiratoria.

IL TRASFERIMENTO A POLISTENA E I RILIEVI MEDICI

Le sue condizioni sono però apparse subito particolarmente gravi e, dopo i primi accertamenti, è stato disposto il trasferimento all’ospedale di Polistena. Qui, stando quanto riferito dai familiari, una Tac avrebbe evidenziato un’emorragia addominale, lesioni interne e alcune abrasioni, elementi che hanno fatto scattare gli approfondimenti investigativi. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le ore comprese tra l’ultima telefonata del giovane e il momento del soccorso, verificando anche dove e in quali condizioni sia stato trovato. Al momento non risultano accertate le cause che hanno causato le lesioni né è possibile stabilire se vi sia un collegamento diretto tra le lesioni e il decesso.

RITROVATO FERITO A PALMI, è MORTO IN OSPEDALE: DISPOSTA L’AUTOPSIA

La salma è stata trasferita a Catanzaro, a disposizione dell’autorità giudiziaria e saranno gli esiti dell’esame autoptico a fornire elementi per stabilire la causa della morte e chiarire la natura delle lesioni riscontrate. Nel frattempo proseguono le verifiche dei Carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione gli ultimi spostamenti di Pisano e le circostanze del suo ritrovamento. La notizia ha suscitato cordoglio a Rosarno, dove il giovane era conosciuto. Resta ora da ricostruire una sequenza di fatti ancora frammentaria: dalla giornata trascorsa a Palmi al ritrovamento alla stazione, dal primo ricovero a Gioia Tauro al trasferimento a Polistena, fino al decesso.